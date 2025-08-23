Palermo Raccolta Differenziata “Porta a Porta” a Cruillas. Venerdì 5 settembre previsto l’avvio del servizio

Si informano i residenti e gli esercenti ricadenti nel quartiere 19 “Cruillas” che venerdì 5 settembre sarà avviata nel loro territorio la raccolta differenziata “porta a porta”.

Il servizio di raccolta differenziata sarà articolato in sette itinerari di autocarro a vasca e coinvolgerà circa 5.000 utenze domestiche, per un totale stimato di oltre 17.000 abitanti, oltre a circa 900 attività commerciali.

La distribuzione delle attrezzature, destinate alle utenze ancora sprovviste di mastelli e carrellati, perché non trovate nel proprio domicilio durante la consegna già avvenuta lo scorso anno, sarà effettuata presso la sede di Via Calcante n. 14, con apertura al pubblico a partire dal 27 agosto 2025, nei giorni compresi tra il mercoledì e il sabato, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Sempre dalla prossima settimana, i residenti del quartiere riceveranno presso le loro abitazioni un Kit informativo costituito dalla lettera che annuncia l’avvio del nuovo servizio, un vademecum contenente delle notizie utili per una corretta raccolta differenziata e il calendario con i giorni e gli orari di esposizione delle frazioni da differenziare.

Di concerto con la sesta circoscrizione e la SRR area metropolitana, RAP sta programmando delle attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio di Cruillas.

Previsti anche due infopoint per martedì 2 settembre, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, in Piazza Lampada della Fraternità e venerdì 5 settembre, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, in Piazza Cruillas .

Per specifiche richieste riguardanti lo svolgimento del servizio su strade di difficile accesso o transito, i cittadini potranno contattare direttamente la circoscrizione alla mail: sestacircoscrizione@comune.palermo.it o RAP alla mail: info@rapspa.it.

Per conoscere tutte le 100 vie coinvolte e maggiori informazioni sul servizio di prossimo avvio, basta consultare il sito della RAP all’indirizzo: www.rapspa.it

In foto: cassonetti ritirati al centro storico con distribuzione Kit; infopoint RAP a Mondello.

