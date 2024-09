Palermo Raccolta differenziata ” Porta a Porta ” a Partanna e Mondello. Avvio servizio domani 27 settembre

Si rammenta, ai residenti del quartiere 22 (Partanna -Mondello), che domani, venerdì 27 settembre, partirà nelle vie del predetto quartiere il primo step del servizio di raccolta differenziata porta a porta. L’avvio di questa nuova fase rientra nel progetto di estensione della differenziata, finanziato dal Pon Metro-React Eu.

La rimozione dei cassonetti (circa 400) è stata avviata la notte del 25 settembre per permettere a RAP di ritirare tutti i contenitori presenti entro la notte del 27 settembre. L’attività di rimozione dei cassonetti stradali era stata già annunciata con l’affissione, nei giorni scorsi, di adesivi nei contenitori.

Domani oltre 26 mila residenti verranno serviti dal nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” e dovranno esporre la frazione di “residuo non riciclabile” (cosiddetto indifferenziato).

La scelta di tale giorno è dettata dall’opportunità di fronteggiare gli effetti dei comportamenti da parte di alcuni cittadini che oggi, in assenza di contenitori, abbandonano i rifiuti per strada anziché aspettare l’esposizione prevista da calendario (domani).

Per prendere visione delle vie coinvolte, del calendario per le attività domestiche e commerciali, dell’ordinanza emanata dal Sindaco e del materiale illustrativo per una corretta raccolta differenziata, si può consultare il seguente link:

Gli utenti non ancora in possesso del kit (sacchi, bidoni e contenitori), potranno formulare richiesta via e-mail all’indirizzo info@rapspa.it, inserendo nel corpo della mail il loro nominativo completo, indirizzo di residenza e contatto telefonico affinché possano recarsi presso l’autoparco di RAP in via Partanna Mondello 54 per il ritiro.