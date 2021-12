Palermo raccolta differenziata, protocollo Comune – RAP – Esercito

Il Comune, la RAP unitamente al Reggimento Lancieri di Aosta ( 6°) stamattina presso la caserma Cascino per sottoscrivere l’intesa per gestire, all’interno della struttura, il servizio di Raccolta Differenziata. A presenziare il Sindaco Leoluca Orlando, l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso assieme al Comandante Colonnello Antonino Longo del 6° Reggimento di Aosta.

“L’intesa – spiega l’Amministratore Unico di Rap Girolamo Caruso – nasce non solo per incrementare i livelli di raccolta differenziata a Palermo ma per coniugare azioni a tutela dell’ambiente. Così come fatto con gli ospedali pubblici, le cliniche private, gli istituti scolastici, gli assessorati, l’ARS ed alcune Caserme, sia dei Carabinieri che dell’Esercito, RAP avvia la Raccolta differenziata anche all’interno della Caserma Cascino. La volontà è di continuare con il percorso virtuoso, ormai diventato obbligato, della Raccolta differenziata abbracciando più strutture possibili”.

Il protocollo d’intesa prevede la fornitura da parte di RAP di contenitori per la raccolta differenziata (carta-cartone, vetro-metalli, plastica e organico) messi a disposizione alla Caserma. Prevede una sinergia, da entrambe le parti, per procedere in maniera corretta alla raccolta selettiva delle frazioni.

Il recupero del materiale differenziato nei contenitori collocati nella sede di via Isaac Rabin, secondo un calendario prestabilito, sarà curato dall’area Raccolta Differenziata che per l’avvio ha già fornito alla caserma un congruo numero di carrellati rispettivamente da 240 e 360 litri e si occuperà del loro ritiro concordando con i rispettivi responsabili i tempi, i giorni e le modalità di ritiro delle frazioni di RD.

“Si tratta di un accordo operativo – aggiunge il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando – molto importante stipulato dal Comune di Palermo in sinergia con Rap e con l’Esercito. In tal senso esprimo un sentito ringraziamento alla società partecipata e al Reggimento Lancieri di Aosta per la sottoscrizione di questo documento che ha un duplice obiettivo: ridurre i rifiuti indifferenziati e quindi consolidare lo sviluppo sostenibile e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e quindi al decoro di Palermo. Ancora una volta l’Esercito, con grande impegno e sensibilità, è vicino all’amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza per raggiungere insieme questi fondamentali obiettivi in una dimensione di comunità”.

In foto da sinistra: il Comandante Antonino Longo, Il Sindaco Leoluca Orlando e l’Amministratore Unico Girolamo Caruso

