Palermo Raccolta rifiuti quartiere San Giovanni Apostolo. RAP nessun passo indietro sulla raccolta differenziata

Questa mattina sono state rimosse, all’interno del quartiere San Giovanni Apostolo, le campane oramai vetuste ed inutilizzabili per la Raccolta differenziata.

Contestualmente si è provveduto a posizionare, dove si creavano discariche di rifiuti misti, dei contenitori di Raccolta Solida Urbana. L’utenza, infatti, non utilizzava i contenitori correttamente e abbandonava i rifiuti ai piedi delle campane creando mini discariche, la cui rimozione avveniva solamente con l’utilizzo di pale meccaniche. I rifiuti accanto alle campane sono spesso, da ignoti, dati alle fiamme arrecando anche pericolo alle strutture in prossimità dei contenitori.

Nessun passo indietro per quanto riguarda la raccolta differenziata in quanto verranno costituiti 7 Eco-punti con idonee campane per le frazioni differenziate di plastica, carta, organico e vetro in via Zummo, via Besio, Piazza B.Cellini, via Barisano da Trani, via Calandrucci, via Cammarano e via Gian Battista Ragusa.

Com. Stam.