Palermo raccontata ai bambini. Tornano i tour per i più piccoli

Partirà il 7 novembre prossimo la 6° edizione di “Palermo raccontata ai bambini”, un programma di visite guidate proposte da Guidamica e, quest’anno, in collaborazione con Isola di Persefone.

Si tratta di un percorso a ritroso nel tempo, alla ricerca di luoghi e personaggi che con le loro piccole o grandi storie hanno reso Palermo la bellissima e controversa città che è oggi.

Con un registro linguistico narrativo e coinvolgente, le guide condurranno i bambini, e i loro genitori, tra i vicoli e le piazze del centro storico, muniti di un kit ludico che permetterà loro di partecipare attivamente alla scoperta della città e così imparare ad amarla e rispettarla di più.

Ogni appuntamento avrà un costo a persona – sia adulti che bambini – di € 6,00 che comprende la visita guidata e il kit ludico.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione a guidamica@ecotours.it entro il venerdì precedente.

Ecco nel dettaglio il programma:

domenica 7 nov | ore 10

Storie di ragazze e ragazzi ribelli

a cura di Daria Saccone

Le storie di Paolo, Marianna, Giovanni e Giovanna, Anna, Diego e altri ragazzi, che con coraggio hanno lottato contro le ingiustizie e il potere tiranno in nome della loro personale libertà e quella della loro terra.

Da 6 anni in su.

sabato 13 nov | ore 10

Palermo e la pietra filosofale

a cura di Giacco Pojero

All’interno del centro storico, vicino al mare ci sono luoghi che raccontano di draghi uccisi da nobili cavalieri e principesse rapite. Ma soprattutto scopriremo la pietra filosofale, al centro di un parco pieno di simboli. Un itinerario avventuroso ed esaltante.

Da 6 anni in su.

domenica 21 novembre | ore 10

La macchina del tempo

a cura di Irene Matranga

Con giochi, storie mitologiche e cacce al tesoro andiamo a conoscere alcuni dei popoli che hanno dominato la nostra città: scopriremo quali regali ci hanno lasciato queste genti e come hanno contribuito a comporre la nostra cultura siciliana. Passeggeremo insieme nella parte più antica di Palermo e vedremo anche alcuni dei nostri monumenti più belli. Percorreremo, divertendoci 3000 anni di avventure e culture che si incrociano.

Da 6 anni in su.

domenica 28 novembre | ore 10

Gli Ebrei a Palermo

a cura di Marina Di Gristina

Alla ricerca delle tracce che gli Ebrei hanno lasciato nella nostra città, fino a quando, nel 1492 furono costretti a lasciare tutto a causa di un editto di espulsione.

Quartieri come la Guzzetta e la Meschita che oggi siamo abituati a vedere sotto un altro aspetto, sono stati gli scenari in cui un intero popolo, legato fortemente alla religione e ai precetti dei loro padri, ha vissuto, ha lavorato e ha reso la nostra città ancora più ricca da diversi punti di vista.

Da 6 anni in su.



Per partecipare è obbligatoria la prenotazione a guidamica@ecotours.it

oppure al numero (SOLO) Whatsapp 366 479 2679.

DISPOSIZIONI Emergenza COVID-19:

È importante sapere che nel rispetto delle ordinanze ogni partecipante dovrà adottare le seguenti precauzioni:

_ Distanziamento: È OBBLIGATORIO mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra persona, ad eccezione fatta per i conviventi. Tale distanza minima va tenuta durante ogni momento dell’escursione, in sosta e in movimento.

_ mascherine: NON va indossata durante l’escursione ma va tenuta a portata di mano e indossata nel caso in cui non si potrà garantire la distanza di sicurezza).

