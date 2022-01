Palermo RAP. Avviso di spazzamento meccanizzato Lunedì prossimo in via dei Cantieri

RAP informa che lunedì prossimo 17 gennaio in turno notturno avvierà in via dei Cantieri a Palermo lo spazzamento meccanizzato con al seguito un motolambro per ritirare i rifiuti su strada. Le attività saranno supportate dalla Polizia municipale.

Chiediamo agli automobilisti, residenti nella suddetta via, massima collaborazione, di spostare l’auto nel giorno e orario indicato dai cartelli di divieto di sosta (Lunedì dalle ore 21 alle ore 3 ) al fine di evitare sanzioni, con l’obiettivo di contribuire ad avere la strada più pulita.

Il servizio in via sperimentale previsto nella suddetta via, che anticipa il piano di spazzamento meccanizzato già autorizzato dall’Amministrazione Comunale, che è coperto da specifica Ordinanza Sindacale che prevede l’avvio delle attività di spazzamento dopo l’istituzione delle zone di rimozione da parte di AMAT con evidenti cartelli già installati, in alcune vie e piazze della città, sarà avviato in progress tra due settimane.

Lunedì è prevista una riunione tecnica operativa tra l’Amministratore Unico RAP Girolamo Caruso, il Presidente dell’ottava Circoscrizione Marco Frasca Polara e la Polizia Municipale per specifiche modalità di intervento, attività congiunte di sensibilizzazione, informazione ai cittadini, al fine di ottimizzare il servizio e massimizzare l’efficienza.

Per dare massima divulgazione ai cittadini che risiedono in via dei Cantieri è stata prevista una informazione porta a porta puntuale da parte di operatori RAP per la giornata di Lunedì per allertare la cittadinanza del passaggio notturno della spazzatrice.

