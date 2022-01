Palermo RAP. Avviso di spazzamento meccanizzato. Stilato nuovo calendario per la prossima settimana

Stanotte si interverrà in piazza Principe di Camporeale. Domani via Don Orione. Questa mattina si è riunito anticipatamente il tavolo tecnico operativo riguardante lo spazzamento meccanizzato in ottava circoscrizione.

La necessità di riunirsi oggi, a metà settimana anziché il venerdì, è scaturita dalla circoscrizione, nella persona del suo presidente Marco Frasca Polara ma contestualmente condivisa dall’Amministratore Unico di Rap Girolamo Caruso al fine di programmare le attività sul campo, visti i diversi attori coinvolti, in maniera ancora più puntuale e coordinata; fare il punto sulla sperimentazione, aggiustamenti in corso d’opera ed aggiungere altre modalità di interventi al fine di ottimizzare il servizio, massimizzare l’efficienza con l’obiettivo di abituare il cittadino ad usufruire del servizio reso ma contestualmente a togliere le proprie autovetture al passaggio della lava strada.

“Di concerto con la Polizia Municipale – spiega l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso – si è addivenuti alla necessità di collocare, anche se già presente la segnaletica con il divieto di sosta temporaneo nelle vie servite dallo spazzamento, ulteriori paline mobili messe a disposizione dalla Polizia Municipale 48 ore prima del passaggio delle macchine spazzatrici. Il posizionamento della segnaletica mobile – precisa Caruso – è una azione che integra l’informazione “porta a porta” puntuale da parte degli operatori Rap, della circoscrizione e di AMAT, che giornalmente danno ai cittadini anche con avvisi per allertarli del passaggio notturno della spazzatrice”.

Durante la riunione di concerto con la circoscrizione si è stilato il nuovo programma relativo alla settimana prossima che va da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio 2022.

Come da calendario, con il supporto della Polizia Municipale e le autogrù della consorella AMAT, stanotte si interverrà a piazza Principe di Camporeale. Domani sera in via Don Orione. Chiediamo agli automobilisti, residenti nelle suddette vie, massima collaborazione, di spostare l’auto nel giorno e orario indicato dai cartelli di divieto di sosta ( dalle ore 21 alle ore 3 ) al fine di evitare sanzioni, con l’obiettivo di contribuire ad avere la strada più pulita.

Qualora per causa “presenza macchine posteggiate” le vie indicate non vengano definite, gli operatori Rap interverranno il giorno seguente nel tratto che non è stato possibile pulire. Così come è capitato questa notte sia in via Mario Rapisardi che in via Giusti dove i rispettivi tratti finali sono stati completati questa mattina.

Per maggiori info sulla programmazione strade www.rapspa.it

Lunedì: via Franz Liszt ; Martedì: via del Bersagliere e via dell’Artigliere; Mercoledì: via Notarbartolo; Giovedì: via Marchese Ugo; Venerdì: via Terrasanta

