Palermo RAP. Dal 22 maggio sarà avviata presso i CCR l’iniziativa “green” dal titolo: “Dai Valore ai tuoi rifiuti: Smaltisci e Risparmia”

Il premio è unico, ma l’obiettivo è duplice: incentivare da un lato all’utilizzo dei Centri comunali di raccolta e arginare al tempo stesso l’abbandono di ingombranti e di rifiuti speciali.

È questo lo spirito dell’iniziativa avviata da Rap e da CDS Spa, con sede a Caltanissetta e punti vendita in tutta la Sicilia, che prevede una premialità sotto forma di buoni da elargire agli utenti che si rivolgono ai CCR per un corretto smaltimento dei rifiuti.

L’iniziativa, dal titolo “Dai valore ai tuoi rifiuti: smaltisci e risparmia!”, è stata presentata questa mattina nella sede istituzionale di Rap di piazzetta Cairoli ed è solo una delle tante attività avviate per migliorare la qualità del servizio, con l’obiettivo di recuperare anche percentuali di raccolta differenziata. In particolare, l’accordo sottoscritto da Rap e CDS prende le mosse da un appello rivolto dal presidente della Rap Giuseppe Todaro a tutti gli operatori della grande distribuzione, per una loro adesione a un percorso di premialità incentivante rivolta ai cittadini palermitani. Il gruppo Romano è stato il primo ad aderire mettendo a disposizione 10.500 buoni per un investimento di 31.500 euro.

Il regolamento sottoscritto dai due rappresentanti legali delle società – Giuseppe Todaro per RAP e Angelo Agliata per la CDS Spa – potrà essere consultato nel sito della Rap o direttamente presso i CCR di Palermo, ma in estrema sintesi prevede una premialità, sotto forma di buoni spesa, nei confronti di chi conferisce correttamente nei centri autorizzati. Ogni coupon avrà un valore di 3 euro (su una spesa di almeno 30 euro) da potere spendere presso gli esercizi commerciali aderenti, che ad oggi si attestano a 17 punti vendita della catena “Famila” e “Max Supermercati”. L’iniziativa sarà attiva a partire da giovedì 22 maggio.

Il diritto all’erogazione del buono, riservato all’utenza domestica in possesso di fidelity card “Mizzica”, verrà maturato nell’ambito di un singolo conferimento giornaliero di ingombranti al CCR e dovrà essere utilizzato entro l’anno corrente, termine del periodo di validità dei buoni spesa. I rifiuti non conformi e/o “cannibalizzati” (es. i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche) saranno esclusi dalla premialità.

Per il presidente della Rap Giuseppe Todaro, “questa iniziativa è un ulteriore tassello per incentivare la cittadinanza a un corretto smaltimento dei rifiuti speciali e a un maggiore e migliore utilizzo dei Centri comunali di raccolta. Solo in questo modo – aggiunge Todaro – potremo dare alla città un segnale tangibile di un cambiamento culturale positivo”.

I numeri in questo senso purtroppo sono ancora drammatici. La Rap raccoglie mediamente 1.250 tonnellate al mese di rifiuti abbandonati, superando ampiamente i limiti previsti dal contratto di servizio che prevede per il 2025 solamente 1350 tonnellate. Questo comporta un impiego significativo di risorse umane e di mezzi e, di conseguenza, costi di smaltimento insostenibili. Nel 2024 sono stati raccolti 182.200 pezzi di ingombranti su strada. Solo nei primi mesi del 2025, da gennaio al 30 aprile, sono stati raccolti su strada 71 mila pezzi di ingombranti. Inoltre, la raccolta di ingenti quantità di rifiuti non differenziati impatta negativamente sulle percentuali di raccolta differenziata complessive.

“Giornalmente – aggiunge il presidente della Rap – usufruiscono dei CCR da 800 a 1000 utenze domestiche. Ci auguriamo che la partecipazione del cittadino alla raccolta differenziata, anche attraverso iniziative come questa, sia sempre più attiva. Al tempo stesso, ci auguriamo che altri operatori commerciali della grande distribuzione aderiscano dando un contributo importante alla sostenibilità ambientale e valorizzando l’impegno dei cittadini verso la raccolta differenziata”.

“Attraverso l’erogazione di un buono sconto – aggiunge l’Amministratore della CDS Angelo Agliata – intendiamo incoraggiare azioni concrete di responsabilità ambientale, in linea con i valori e la strategia di sostenibilità che guidano il nostro Gruppo. Crediamo che ogni gesto consapevole, anche il più semplice, contribuisca a costruire una comunità più attenta, solidale e responsabile. Ed è proprio con questo spirito che il Gruppo Romano si impegna quotidianamente per promuovere pratiche sostenibili e favorire un rapporto virtuoso tra impresa, cittadini e territorio”.

A presenziare alla conferenza stampa anche l’Assessore all’Ambiente Pietro Alongi assieme ai Presidenti della quarta e sesta commissione Salvo Imperiale e Ottavio Zacco;lo stesso ha apprezzato l’iniziativa, sull’emissione dei buoni di tre euro, che verte sulla sostenibilità e il rispetto dell’ambiente e auspica “che altri imprenditori aderiscano a progetti di questo genere, stipulando convenzioni ad hoc, affinché si possa, quanto più possibile, diminuire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti divenuto insostenibile sia dal punto di vista economico che del degrado urbano. Auspica anche che in tempi rapidi il Consiglio comunale approvi il regolamento sulla gestione dei rifiuti, strumento indispensabile e utile per il contrasto degli abbandoni e per inasprire le sanzioni”. Alla domanda dei giornalisti sulle altre iniziative avviate relative alla premialità, Alongi ha annunciato inoltre che ” a fine mese, ora che il Consiglio comunale ha modificato il regolamento sulle bilance intelligenti, le stesse saranno operative presso i CCR a servizio del cittadino virtuoso che potrà ricevere per mezzo delle pesature di rifiuti differenziati una riduzione fino al 30% della parte variabile della TARI”.

In foto da sinistra Salvo Imperiale, Giuseppe Todaro, Pietro Alongi, Marco Licari (Gruppo Romano Compliance), Gloria Romano ( Gruppo Romano Marketing), Costanza Antioco (Gruppo Romano Marketing), Ottavio Zacco.

A seguire i rifiuti ammessi per l’ottenimento del buono spesa e l’elenco dei punti vendita dove saranno spendibili i buoni spesa.

Rifiuti ammessi per l’ottenimento del buono spesa

· un materasso e/o rete letto a due piazze

· due materassi e/o rete letto ad una piazza

· un frigorifero

· un congelatore

· una lavatrice

· una lavastoviglie

· uno scaldabagno/boiler

· un forno da incasso

· una stampante multifunzione

· una TV LED/Plasma/LCD da almeno 21 pollici

· un computer portatile/notebook

· un computer (un case)

· 2 (due) RAEE/elettrodomestici di medie dimensioni (aspirapolvere, phon/asciugacapelli, piastra per capelli friggitrice, forno a microonde, frullatore, frullini/frullatore a immersione, tostapane, telefonino/smartphone, fornetto, macchine del caffè, videocamere e videoregistratori, masterizzatore, casse e altoparlanti, lettori DVD, fax, tablet, ecc.)

· una caldaia

· una stufa a pellet/elettrica

· due sedie

· un tavolo da almeno 4/6 sedute

· una scrivania

· un armadio a due ante

· un dondolo

· una batteria/accumulatore auto/moto bici elettrica

· 5 (cinque) RAEE/elettrodomestici di medie dimensioni (telecomandi, caricabatterie, mouse, chiavette USB, calcolatrici, agende elettroniche, modem, microfoni termometri digitali, orologi, cronometri e sveglie digitali, giocattoli con componenti elettrici ed elettronici, console di videogiochi, rasoio elettrico, spazzolino elettrico, epilatori/depilatori, ecc.

Elenco dei punti vendita dove saranno spendibili i buoni spesa

Canale Indirizzo FAMILA VIA ROCCO JEMMA, 43/45 FAMILA VIA G.L. BERNINI, 53 FAMILA VIA SERRADIFALCO, 4 FAMILA VIA DOMENICO RUSSO, 21 FAMILA VIA ORETO, 218/220 FAMILA VIA SAMPOLO, 33 FAMILA VIA LEVRIERE FAMILA VIA CATANIA FAMILA VIA ALCIDE DE GASPERI, 36 FAMILA VIA LIBERTA’, 30 FAMILA VIA CASTELFORTE, 101 B/C FAMILA VIA LEONARDI DA VINCI FAMILA VIA SALITA PARTANNA, 4 MAX VIA TOMMASO AVERSA MAX VIA VINCENZO ORSINI MAX VIA BENTIVEGNA, 12/14 MAX VIA TASCA LANZA, 103

Com. Stam. + foto