“Abbiamo più volte segnalato la grave carenza di organico che colpisce la RAP, insieme ad altre fragilità strutturali

L’annuncio improvviso di imminenti nuove assunzioni, addirittura con un bando in pubblicazione la prossima settimana, sembra però l’ennesima sparata di un’amministrazione allo sbando.

Come non ricordare infatti che ancora si aspetta il passaggio di quasi cento dipendenti Reset alla RAP?

E come non ricordare che nessuna assunzione è possibile senza una serie di atti necessari come un piano organico del fabbisogno, a sua volta parte integrante di un piano di sviluppo industriale. Come non ricordare che nessuna assunzione può essere pianificata senza un bilancio consuntivo?

Insomma non vorremmo che la solita cricca di Orlando & C. tenti si sviare l’attenzione con una mossa pre-elettorale, per altro rimandando ancora una volta la soluzione dei problemi, che non può invece essere rinviata vista l’attuale emergenza igienico-sanitaria. Fondamentale il potenziamento della Rap, ma nella massima trasparenza e senza illudere nessuno”.

Lo dichiarano Igor Gelarda e Marianna Caronia, rispettivamente capogruppo e consigliera della Lega in Consiglio comunale.

Com. Stam.