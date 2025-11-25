Notizie

Palermo RAP informa su eventuali rallentamenti nei servizi di igiene ambientale causa assemblee

A causa dell’inizio delle assemblee dei lavoratori operativi, si potrebbero verificare rallentamenti nei servizi di igiene ambientale con occasionali disagi per l’utenza a partire da oggi.

L’Azienda RAP assicura il massimo impegno per minimizzare le criticità operative e garantire il recupero del servizio nel minor tempo possibile, avviando ogni azione idonea e necessaria a fronteggiare le eventuali criticità.

