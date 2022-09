Palermo RAP informa su interventi straordinari su raccolta, ingombranti abbandonati su strada, attività di pulizia straordinaria RAP RESET

RAP informa che oltre agli itinerari giornalieri di raccolta previsti nei tre turni, sono stati messi in campo tre equipaggi con al seguito delle pale meccaniche per il recupero di quelle postazioni da cassonetto che oramai non possono essere più recuperate manualmente dai nostri operatori.

Come da programma tra ieri pomeriggio e ieri sera si è intervenuti regolarizzando il servizio di raccolta da cassonetto nelle vie:

Altofonte altezza civico 89, via Giacomo Alagna, via Archirafi, via Mignosi, via Antonio Ugo, via Tiro a Segno, via Michele Cipolla, via Tiro a Segno, via San Raffaele Arcangelo, via Cutello, via Callea, via Bergamini, via Lussorio Cau, viale Leonardo Da Vinci (direzione Castellana a viale Regione Siciliana da definire 3 postazioni), via Cirrincione, via Ferri, Autonomia Siciliana, via Gustavo Roccella, via La Fata, via Lussorio Cau, via Alia.

Sono in corso in queste ore i recuperi nelle vie: Li Bassi, Piazza Montegrappa, via San Raffaele Arcangelo angolo Madonie. Ad oltranza, nel pomeriggio si interverrà nel quartiere Falsomiele. A seguire le squadre lavoreranno in via dell’Orsa Minore, in via dell’Orsa Maggiore e dintorni. A seguire il quartiere Sperone.

Un’altra squadra sta intervenendo a Partanna Mondello su via Atlante, via Pandora, via Apollo e ad oltranza rimarranno sui luoghi fino al definitivo recupero delle vie Aiace, via Mercurio, via Tolomea, via Antigone, via Niso e via Italia.)

Stanotte sarà definita: zona Uditore, via Oreste Arena, via Aloisio Juvara e d’intorni.

Le vie dove si chiuderanno le attività di recupero: viale Michelangelo, via Brunelleschi, Oliveri Mandalà (un sito). Via Favier, qualche postazione all’interno dello Zen, via Lanza di Scalea ,via Nicoletti, via Galletti (migrazione di rifiuti).

Soltanto ieri rimossi anche diversi ingombranti illecitamente abbandonati a: Piazzetta Montesanto, Piazza Sant’Anna, via della Grotta, via dell’Arancio, via Feil, via Sferracavallo, via Colignola, via Publio Terenzio, via Dei Barcaioli, via dei Pescatori, via Fucini, via Jack London, via E. Salgari, via Caduti sul Lavoro, via Arnao, via Costantino, via Falzone, via Kafka, via Carrol Lewis, via Monte Bianco, via Monte rosa, via Orwell, via DI Giorgio, via Di Giorgio, via D’Arrigo,

via Bufalino, via Falzone, via Gioè, via Bolivar, via Calcante, via Guerrini, via Collodi, via Papini, via Spinola, via Verne, via Palmerino angolo viale Regione Siciliana, via Incollo Cervello, via Maltese, via Altofonte, via Pola.

Sul campo degli abbandoni dei rifiuti solidi urbani un intervento straordinario è stato effettuato dalla RAP in via Lincoln dove la stessa ha rimosso i rifiuti illecitamente abbandonati presenti sui marciapiedi. Sempre stanotte è stata data massima attenzione al centro storico (come in via Candelai )

Interventi straordinari congiunti RAP – RESET relativi agli spazzamenti e diserbi:

Per quanto riguarda le azioni di pulizia straordinaria avviati il 12 settembre, si informa che sono stati completati con la chiusura di questa settimana tutti i quartieri afferenti all’area Nord della città: quartiere 22 (Partanna Mondello), quartiere 21 ( Tommaso Natale -Sferracavallo), quartiere 25 (Arenella – Vergine Maria).

Da lunedì, per due giorni, le squadre interverranno in toto sul quartiere 23 ( Pallavicino) e definiranno qualche intervento allo ZEN. A metà della settimana prossima, per 3 giorni, le squadre si trasferiranno nella zona Settecannoli (quartiere 11 ), costa SUD, ramificandosi a raggiera da due punti individuati: Piazza Ponte Ammiraglio e via Messina Marina angolo Galletti.

A seguire si interverrà, tra il 3 e il 4 ottobre a Brancaccio e Ciaculli ( quartiere 12 ) dove le attività partiranno a raggiera da Piazzetta Maredolce e via Della Concordia angolo via Oreto.

In foto: intervento RAP in via Autonomia Siciliana, su piazza Sant’Anna ( Ingombranti abbandonati rimossi) e foto di via Lincoln (area porta a porta ) come è stata trovata questa mattina prima dell’ intervento.

Com. Stam.