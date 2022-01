Palermo RAP informa su programma settimanale spazzamento meccanizzato in alcune vie dell’ ottava circoscrizione

In sinergia con l’ottava circoscrizione, la Polizia Municipale e l’AMAT si è definito il programma delle vie che, dal 24 gennaio (oggi) fino a venerdì 28 gennaio c.m., saranno servite dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio di Lava strade, operatori ecologici e motocarro al seguito per la rimozione dei rifiuti urbani illecitamente abbandonati.

Di seguito sono elencate le vie che questa settimana saranno servite dal suddetto servizio secondo preciso calendario.

Al fine di evitare sanzioni, nei giorni indicati, si chiede agli automobilisti residenti massima collaborazione e di non parcheggiare la propria auto dalle ore 21 alle ore 3.

– Lunedì 24.01.22 in via XX Settembre

– Martedì 25.01.22 in via Giusti e via Rapisardi

– Mercoledì 26.01.22 in via G. Alessi e via Autonomia Siciliana

– Giovedì 27.01.22 in via Piazza Principe di Camporeale;

– Venerdì 28.01.22 in via Don Orione.

In foto le attività di spazzamento meccanizzato effettuate venerdì notte in via Ammiraglio Rizzo.

Com. Stam.