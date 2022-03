Palermo: RAP informa su programma settimanale spazzamento meccanizzato Stanotte si interverrà in via Duca della Verdura

Domani Piazza Unità d’Italia e viale Scaduto – D’intesa con l’ottava circoscrizione, la Polizia Municipale e l’AMAT, la programmazione relativa ad alcune vie che saranno servite la prossima settimana, dal 7 all’11 marzo 2022, dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù AMAT.

Stanotte ( mercoledì) si interverrà: in via Duca della Verdura. Domani ( Giovedì) si interverrà a Piazza Unità d’Italia e via Scaduto. Le attività, questa settimana, si concluderanno , venerdì 4 marzo, con via Carlo Alberto Dalla Chiesa .

Le suddette vie sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici.

Chiediamo agli automobilisti, residenti nelle suddette vie, massima collaborazione, e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni.

Per maggiori info: www.rapspa.it

Calendario spazzamento meccanizzato dal 07 all’11 marzo 2022

Lunedì 07 marzo: piazza Luigi Sturzo, via Domenico Scinà (tratto compreso tra piazza Sturzo e via F. Turati) e via Filippo Turati; Martedì 08 marzo: via Emerico Amari; Mercoledì 09 marzo: via Sicilia (tratto compreso tra viale Lazio e piazza IV Novembre) e piazza IV Novembre; Giovedì 10 marzo: via Boris Giuliano e piazza Franco Restivo; Venerdì 11 marzo: piazza Don Bosco.

foto su attività di spazzamento effettuata lunedì sera su via Pasquale Calvi .

