Palermo Rap informa su programma spazzamento meccanizzato Stanotte operai Rap in via Sicilia e piazza IV Novembre

Palermo Rap informa su programma spazzamento meccanizzato previsto per la settimana prossima, dal 14 al 18 marzo. Stanotte operai Rap in via Sicilia e piazza IV Novembre. Domani via Boris Giuliano e piazza F. Restivo

D’intesa con l’ottava circoscrizione, la Polizia Municipale e l’AMAT, la programmazione relativa ad alcune vie che saranno servite la prossima settimana, dal 14 marzo al 18 marzo c.m, dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù AMAT.

Stanotte si interverrà in via Sicilia (tratto compreso tra viale Lazio e Piazza IV Novembre) e via IV Novembre. Domani le lavastrade interverranno in via Boris Giuliano e Piazza Franco Restivo. Venerdì 11 marzo su Piazza Don Bosco

Le suddette vie sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici.

Chiediamo agli automobilisti, residenti nelle suddette vie, massima collaborazione, e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni.

Programmazione spazzamento meccanizzato dal 14 al 18 marzo 2022

Lunedì 14 marzo: via Giuseppe Puglisi Bertolino e piazza Francesco Nascè; martedì 15 marzo: via Torquato Tasso e via Ugo Foscolo; mercoledì 16 marzo: via Luigi Pirandello; giovedì 17 marzo: piazza San Francesco di Paola; venerdì 18 marzo: via Isaac Rabin, largo Antonio Sellerio e via Martin Luther King.

Per consultare la programmazione settimanale del servizio: www.rapspa.it

In foto: attività di spazzamento notturno effettuato tra lunedì e martedì sera in via Emerico Amari, Tratto piazza Sturzo, Filippo Turati, Scinà.

Com. Stam.