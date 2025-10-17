Palermo RAP informa su Step Quartiere Montepellegrino. Sindaco firma l’avviso con la nuova data. Partenza il 28 ottobre
Si ricorda ai residenti e agli esercenti ricadenti nel quartiere 24 “Montepellegrino” che martedì 28 ottobre 2025, sarà avviata nel loro territorio la raccolta differenziata “porta a porta”.
A regolamentare il servizio del nuovo step l’AVVISO, con la posticipazione della data di avvio e modifica calendari, emanato il 15/10/2025, dal Comune di Palermo, Area delle Politiche ambientali, Transizione ecologica e Rigenerazione del verde, firmato dal Sindaco Prof. Roberto Lagalla.
I cittadini che non avessero ricevuto i Kit e i carrellati per la raccolta differenziata possono recarsi da mercoledì a sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso la sede aziendale di via Calcante 14.
L’Azienda RAP sta provvedendo a riconsegnare ai residenti presso le loro abitazioni i nuovi calendari con i giorni e gli orari di esposizione delle frazioni da differenziare.
Di concerto con l’ottava circoscrizione e la SRR Area metropolitana, RAP sta programmando delle attività di informazione “porta a porta” nel territorio di Montepellegrino.
Previsti due infopoint:
- per martedì 21 ottobre, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, presso Piazza Acquasanta con distribuzione di mastelli alle utenze;
- per martedì 28 ottobre, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, presso lo spazio pedonale di Largo A. Guillet (incrocio di Via Cimbali con Via Ammiraglio Rizzo).
Per specifiche richieste riguardanti lo svolgimento del servizio su strade di difficile accesso o transito, i cittadini potranno inviare mail a: info@rapspa.it.
Per conoscere tutte le vie coinvolte e maggiori informazioni sul servizio di prossimo avvio, basta consultare il sito della RAP all’indirizzo: www.rapspa.it
Com. Stam.