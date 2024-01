Palermo RAP informa sugli interventi in fase di definizione per quanto concerne la raccolta dei rifiuti in città

Entro domani tutti gli interventi pala saranno ultimati Di seguito, le notizie sulla raccolta e su tutte le attività definite, in corso e in programma nelle prossime ore per chiudere l’emergenza e ripristinare i normali itinerari da compattatore.

Si informa che il trend degli interventi per il ripristino della normalità è in aumento e che entro domani saranno tutti ultimati. Tutti gli itinerari notturni sono stati recuperati.

Il supporto di ditte esterne nonché la presenza totale del personale RAP che con senso di responsabilità sta lavorando senza sosta, sta normalizzando il servizio e garantendo già da oggi in città la copertura completa degli itinerari di raccolta.

La presenza, infatti, quest’anno di festività contigue ( 24, 25, 26 dicembre; 31, 1 Gennaio; 6 e 7 gennaio) ha inficiato la resa del servizio considerato che ha lavorato durante le feste, soltanto il 50% del personale precettato.

Notizie sugli interventi in corso.

Si è già definita la zona Oreto vecchia nello specifico si è intervenuti ieri notte in via Mendola e via Vincenzo Errante. Nel quartiere Zisa nelle vie: via Francesco Guerrazzi, , via Cardinale Tomasi, via Edrisi, via Carlo Amore. In Corso via F. Giarrusso e via Michele Scoto e via Emilio Greco.

Ultimati tutti gli interventi nel quartiere Ballarò.

Zona Perpignano e Calatafimi, le squadre sono intervenute definendole in via Petralia Sottana, via Perpignano Alta, via Cappuccini, via P. Rizzo, via degli Emiri, via Salemi, via Palchetto, via Pio La Torre, corso Pisani, via Altarello, via Normanni, via Gaetano Calandra, via Settembrini. Anche le attività sul quartiere di Falsomiele sono state ultimate ( in corso le ultime due postazioni).

Lato mare definita anche viale dei Picciotti, via Coppola, via Piraino ed una piccola parte di via Amedeo d’Aosta.

In antimeridiano le squadre stanno lavorando in viale Olimpo, in via Lanza di Scalea, via Pietro Rombulo, via Girardengo, via Pensabene. Nel pomeriggio si continuerà in viale Michelangelo alta, via Luigi Cosenz, via Celona.

Interventi residui in corso anche per ultimare alcune postazioni dello Sperone.

Oggi le squadre ultimeranno le attività in zona Fiera, in particolare in via Cardinale Rampolla, via Guido Jung, via Ruggero Marturana, via Don Carlo Gnocchi, Settembrini.

Da definire, sempre in giornata, via Santa Maria di Gesù e due vie nel quartiere della Zisa.

Stamattina in campo un’altra squadra sta lavorando al quartiere San Giovanni Apostolo e rimarrà nel quartiere fino a domani.

Squadre RAP in azione in via Centorbe.

