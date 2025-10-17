Palermo RAP. Massimo Collesano nominato Direttore Generale

Il Cda di Rap, durante la seduta odierna, ha nominato il Direttore Generale per il prossimo triennio. L’incarico è stato affidato al dott. Massimo Collesano.

Il professionista, che vanta un’esperienza e una conoscenza decennale della macchina amministrativa, ha un trascorso di dirigente al Comune di Palermo e precedentemente nei ruoli della Regione Siciliana, dove ha ricoperto funzioni amministrative.

È stato scelto attraverso una selezione pubblica a cui hanno partecipato 32 candidati. La procedura concorsuale ha visto l’esame dei curricula ed una prova colloquio: le candidature sono state esaminate da una commissione esterna, composta da 3 figure professionali di alto profilo, scelte fra i nominativi designati dal Socio Unico del Comune di Palermo. Dopo una prima scrematura, la commissione ha consegnato al Cda una rosa di 5 nominativi ritenuti idonei a ricoprire il ruolo di Direttore Generale di RAP.

Il CDA ha poi audito i 5 designati e si è determinato per il dott. Collesano. Il Bando era stato avviato ad ottobre 2024.

A seguire, si condivide un breve curriculum del professionista incaricato.

Massimo Collesano, 59 anni, due Lauree magistrali, master in materie pubblicistiche, abilitazione all’esercizio della professione di dottore Commercialista, Revisore contabile, abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, Esperto in diritto tributario, internazionale ed europeo, conoscitore delle macchine amministrative regionali, comunali e delle società pubbliche / partecipate. È stato dirigente al Comune di Palermo. In RAP, già dirigente Risorse Umane, Finanza e Bilancio e di diverse Aree Operative, fra le quali Igiene del Suolo e Piattaforma Impiantistica di Bellolampo. Subentra definitivamente nel ruolo di DG dopo una nomina pro-tempore già ricevuta nel 2022 per un trimestre e non in ultimo dal mese di luglio 2025 e tutt’ora in carica 2025.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine – dichiara il neodirettore Collesano – per la fiducia che mi è stata accordata. È un onore assumere questo incarico in un momento così cruciale per l’azienda. So bene che il cammino che ci ha portato fin qui è stato frutto del duro lavoro, della dedizione e del sacrificio di tutti, in primis dell’amministrazione comunale e del Sindaco compreso il presidente Todaro e tutto il CDA RAP. Questa consapevolezza del ruolo non è un monito, ma una promessa: la promessa di non considerare questo traguardo come un punto di arrivo, ma come un nuovo e impegnativo, punto di partenza”.

“Le sfide che abbiamo intrapreso in questi anni – commenta il presidente Giuseppe Todaro – determineranno non solo il futuro dell’azienda, ma anche la qualità del servizio che restituiremo ai cittadini. Per questo è importante avere una struttura dirigenziale solida e pienamente operativa. Sono contento che si sia arrivati alla nomina del direttore generale e colgo l’occasione per rivolgere al dottor Collesano i migliori auguri di buon lavoro. Come ha confermato lui stesso, questo non è un traguardo ma un punto di partenza”.

