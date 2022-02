Palermo RAP precisa su bando per 106 operai. Caruso: “Semplice procedura prodromica, finalizzata al buon funzionamento dell’azienda”

In merito ad alcune notizie diffuse da qualche consigliere comunale circa un bando pubblico già posto in essere da Rap per l’assunzione di 106 operai si precisa che l’atto adottato da Rap (reso pubblico sul sito di RAP “Amministrazione Trasparente”) è solo ed esclusivamente un atto propedeutico, come per altro rappresentato da parecchi organi di stampa, di per sé insufficiente per la pubblicazione del concorso per gli operai. La determina dell’Amministratore Unico (perché è di questo che si discute, non di un bando pubblico) datata 8 febbraio 2022, ha dato mandato agli uffici esclusivamente di procedere con talune azioni propedeutiche al futuro bando, quali ad esempio le interlocuzioni con il portale web Consip finalizzate alla definizione di modalità che, diversamente da precedenti procedure concorsuali, possa garantire trasparenza ed imparzialità nella selezione attraverso l’affidamento esclusivamente a sistemi informatici. L’acquisizione delle relative domande dei candidati, infatti, verrà effettuata in automatico (questa la nostra idea), compreso il calcolo dei relativi punteggi.

Saranno i canali istituzionali e non soggetti terzi a dare comunicazione esterna qualora si proceda con il bando.

“Ho avviato le procedure prodromiche alla assunzione di personale subito dopo il mio insediamento in Rap avendo immediatamente compreso la gravità della carenza in organico di operai ed autisti, fattispecie questa che rende “fragile” l’espletamento del servizio pubblico reso alla cittadinanza. Nel 2014, lo ripeto per l’ennesima volta, l’azienda contava di 1500 operai (oggi sono circa 1000), 400 autisti (oggi sono 250) e 10 Dirigenti (oggi sono 4), a causa di cessazioni anticipate dal lavoro e pensionamenti. Da giugno 2021 ad oggi, frattanto che parlo della necessità di assumere operai, autisti e Dirigenti, sono andati via ulteriori 70 operai ed autisti”. A precisare l’Amministratore Unico di RAP ing Girolamo Caruso.

“Le procedure fin qui adottate sono pubbliche, legittime e propedeutiche a un buon funzionamento dell’Azienda ma necessitano, affinché possano tradursi concretamente in bando pubblico per reclutamento di personale, di una delibera giuntale (in armonia con un parere rilasciato a settembre scorso dal Direttore/Segretario comunale in sede di Cabina di Regia). Il mio impegno – conclude Caruso – è quello di fare funzionare la RAP e l’unica politica per la quale mi spendo è semplicemente il bene dell’azienda e il suo sviluppo, di cui (approfitto dell’occasione) grande parte avrà, nell’immediato futuro, il riconoscimento di circa 80 milioni di investimenti a valere su PNRR, e per il quale RAP lavora, in termini di progettualità, sin dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico ( Ottobre 2021). Questo è il mio mandato e solo per questo mi è stato conferito dal Sig. Sindaco questo difficile incarico”.

