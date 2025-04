Palermo RAP. Principio di incendio ad un compattatore in servizio in via Indovina. Attivate le operazioni necessarie per mettere in sicurezza persone e mezzi

“Ancora una volta siamo riusciti a evitare il peggio grazie alla prontezza di riflessi dei dipendenti Rap, ma non si può giocare così con la vita delle persone”. È duro il commento del presidente della Rap, Giuseppe Todaro, davanti all’ennesimo episodio che ha coinvolto operai e mezzi aziendali.

Stamattina, infatti, a causa della presenza di batterie al litio scaricate illecitamente all’interno di alcuni cassonetti, un compattatore ha rischiato di incendiarsi. È successo, intorno alle 7, durante le attività di raccolta in via Indovina angolo via Li Bassi, al Villaggio Santa Rosalia. L’autista e l’operaio addetto alla raccolta hanno visto fuoriuscire del fumo all’interno del mezzo e tempestivamente hanno provveduto a scaricare i rifiuti su strada per evitare il peggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno appurato la presenza di batterie al litio. Gli operai, avvertendo tempestivamente i vertici dell’azienda, hanno avviato tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza persone, mezzi e viabilità. La strada non è stata chiusa al traffico, ma sarà oggetto in queste ore di una pulizia straordinaria per rimuovere i rifiuti travasati a terra. Un episodio simile era avvenuto due giorni fa a Brancaccio, in via Pecoraino, dove tra i rifiuti erano state trovate delle batterie al litio che erano esplose causando anche in quel caso un principio d’incendio.

“Gettare batterie al litio nei normali cassonetti dei rifiuti – dice il presidente della Rap Giuseppe Todaro – è un atto di grave irresponsabilità oltre che di inciviltà. Questi dispositivi contengono materiali altamente reattivi e infiammabili che, se danneggiati o schiacciati durante la raccolta e lo smaltimento, possono innescare incendi pericolosissimi, mettendo a rischio gli operatori ecologici, i cittadini e anche le aree circostanti. Oltre ai danni significativi ai mezzi – continua Todaro – potrebbero danneggiare l’impianto TMB di Bellolampo durante il pretrattamento dei rifiuti. Ed è assurdo se si pensa che le batterie, come buona parte dei rifiuti speciali, possono essere conferite correttamente presso i Centri comunali di raccolta presenti in città, che offrono il servizio di ritiro gratuito”.

foto mezzo Rap in via indovina

Com. Stam. + foto