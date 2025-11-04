Palermo RAP programma interventi straordinari nel quartiere Borgonuovo e San Giovanni Apostolo

Da questa mattina sono in corso delle attività di pulizia straordinaria in 63 postazioni nei quartieri “Borgo Nuovo” e “San Giovanni Apostolo”. Coinvolte tre diverse squadre dell’area di Igiene ambientale. Le attività prevedono interventi di ritiro ingombranti, svuotamento campane di prossimità e pulizia postazioni.

Ogni squadra è composta da una pala meccanica, due compattatori, un motolambro, tre autisti e due operai. Già 50 le postazioni ripulite. Le restanti attività di bonifica continueranno domani mattina.

“Questo intervento – dichiara il presidente Giuseppe Todaro – è frutto di una intensa collaborazione tra diversi reparti della RAP e mira a restituire il decoro che il quartiere merita. Ma un quartiere pulito non è solo il risultato del lavoro delle istituzioni perché, per non essere vanificato lo sforzo di RAP, bisogna che ogni singolo residente ami e rispetti il quartiere in cui vive. Noi abbiamo fatto la nostra parte ma il successo dell’iniziativa dipende anche dal senso civico di tutti”.

A seguire le vie coinvolte dagli interventi straordinari:

Viale Caltagirone di fronte largo Collesano, viale Caltagirone di fronte n.14, largo Bisacquino, largo Casteltermini, largo Collesano, largo Castelbuono, largo Iccara, via Acireale – inizio, largo Lercara, via Acireale/Centuripe, via Acireale di fronte polisportiva, via Modica, largo Camastra, largo Pozzillo, largo Campofiorito, via Tindari n.4, via Tindari n.60, via Tindari di fronte n.20, largo Cefalù, largo Cefalù/via Pantalica, via Pantalica n.10, via Pantalica/Tindari, largo Corleone, via Bagheria/Corleone, via Bagheria/Casteldaccia, via Erice/Centuripe, via Erice di fronte largo Delle Petralie, via Erice di fronte largo Cartabellotta, via Erice di fronte largo Nicosia, via Erice di fronte Nasso, via Centuripe n.62, via Centuripe n.56, via Centuripe n.30, via Centuripe n.22, via Centuripe n.19, via Centuripe angolo Mozia, via Centuripe di fronte n.6, via Centuripe n.63, piazza San Paolo, viale Piazza Armerina/San Paolo, viale Piazza Armerina di fronte n.91, viale Piazza Armerina di fronte n.75, viale Piazza Armerina di fronte n.35, viale Piazza Armerina di fronte n.7, largo Ispica, via Augusta n.1, via Augusta n.7, via Mozia, largo Ippona, largo Gibilmanna, via Alia n.20, via Comiso inizio, via Comiso di fronte via Cuffaro, via Comiso di fronte piazzale Pirandello, piazzale Castronovo, via Zummo/Cosenz, via Besio n.31, via G.B. Ragusa, via Calandrucci, via Camarrano, via Benvenuto Cellini, via Cosenz di fronte n. 12.

Com. Stam.