Palermo RAP. Stamattina concluso il progetto “Incontriamoci in Centro”

Premiate tre scuole per essersi distinte su elaborati all’insegna della raccolta differenziata. In competizione 7 Istituti scolastici

Stamattina presso il Centro Comunale di Raccolta “John Lennon” si è tenuta la giornata conclusiva del Progetto di educazione ambientale curato da RAP, con il coinvolgimento di 18 classi di alcuni Istituti scolastici della città di Palermo, denominato: “Incontriamoci in Centro! I Centri Comunali di Raccolta: il posto più comodo per la raccolta differenziata”.

Oggi, a rappresentare le scuole primarie e secondarie di primo grado coinvolte dal “Progetto – Concorso” che ha avuto inizio i primi di marzo, ben 215 alunni degli Istituti Comprensivi: Rita Borsellino, Sferracavallo – T.C. Onorato; Russo Raciti, I.C.S. Colozza Bonfiglio, La Leonardo Da Vinci, la Scuola Secondaria di Primo Grado Raimondo Franchetti e la S.M.S. P.Virgilio Marone. Premiate tre classi.

L’iniziativa si è svolta durante l’anno scolastico in due fasi: con visite guidate presso i Centri Comunali di Raccolta concordate con gli Istituti che hanno aderito e laboratori creativi costituiti rispettivamente da tre sezioni: “audiovisivo”, “manufatto”, “elaborato scritto”. Sono stati 61 gli elaborati prodotti dagli alunni per la competizione, stamattina in mostra al CCR.

È stato anche ideato il gioco: “Giochiamo con la Raccolta Differenziata” per far acquisire in modo ludico e divertente le regole per un corretto riciclo delle frazioni RD nel rispetto dell’ambiente.

“ Riteniamo strategiche – spiega l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso – promuovere e sostenere delle politiche ambientali basate sul riuso e riciclo partendo dai più piccoli per essere ambasciatori presso le proprie famiglie dell’importanza della raccolta differenziata. Promuovere l’utilizzo dei Centri Comunali di Raccolta, instaurare e rafforzare sinergie e collaborazione tra realtà diverse che si occupano di temi legati all’ambiente fanno parte della nostra “Mission aziendale”. Attraverso il coinvolgimento delle scuole – continua Caruso – si può sperare che in futuro i cittadini diventino più consapevoli e garanti del patrimonio ambientale e della stessa salute. Ridurre, rispettare e riciclare per l’Ambiente, serve anche per rendere il servizio più efficiente, per abbassare i costi del servizio e quindi un risparmio per i cittadini”.

Sono state proclamate vincitrici gli elaborati delle classi:

– per la sezione audiovisivo “Super eroi della raccolta”, gli alunni della classe I A dell’Istituto Sferracavallo-Onorato;

– per sezione manufatto “ Apparecchi illuminanti” gli alunni della classe II G dell’Istituto L. Da Vinci – Carducci.

-per la sezione elaborato scritto “Lettera di una piccola cittadina responsabile” scritto da un’alunna ( vedi foto 1) della II I della Scuola Sec. I grado Raimondo Franchetti.

Alle tre classi vincitrici è stato consegnato un assegno del valore di 500 euro spendibile per l’acquisto di materiale didattico.

Le informazioni e le fasi del Progetto sono disponibili nella sezione Educazione ambientale/Scuola del sito www.rapspa.it.

A premiare le classi: Massimo Collesano dirigente responsabile della comunicazione della RAP.

In allegato alcuni momenti dell’evento.

foto 1: gli insegnanti Antonina Salone e Carmela Cuffaro con l’alunna M.Francesca Francavilla e Massimo Collesano ( RAP) Scuola Secondaria I grado Raimondo Franchetti.

foto 2: gli insegnanti Marina Pipitone e Salvatore Scelsi con alcuni alunni della classe 2 G / Scuola secondaria di primo grado Ist. L.Da Vinci – Giosuè Carducci;

foto 3 : l’insegnante Roberta D’Antoni con gli alunni : Alessio Battaglia, Stefano Carollo, Marco Vescovo con il funzionario RAP Lidia Cassarà e il Dirigente Massimo Collesano – Ist. Sferracavallo – Onorato

Com. Stam.