Palermo Realizzazione delle nuove linee tramviarie della Città di Palermo (A, B, C). Ordinanza di regolamentazione viaria per cantieri mobili

L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire l’esecuzione di rilievi topografici, apertura pozzetti ed esecuzione saggi esplorativi su strada per la realizzazione delle nuove linee tramviarie della Città di Palermo (A, B, C), ha emesso un’ordinanza di proroga dell’O.D. 1489 del 18.12.2024 relativa alla regolamentazione viaria nelle seguenti strade e/o piazze:

– Piazza Ottavio Ziino;

– Via Emanuele Notarbartolo (nel tratto O. Ziino – incrocio Via Libertà);

– Piazza Matteo Maria Boiardo;

– Via Generale Di Maria (nel tratto Via D. Costantino – Via E. Notarbartolo);

– Via Duca Della Verdura (per tutto il suo sviluppo fino a Pizza C. Giachery);

– Piazza C. Giachery (compresi gli innesti delle viabilità limitrofe quali Via Sampolo, Via Piano

– Dell’Ucciardone, Via Dei Cantieri, Via Montepellegrino e Piazza Antonino Caponnetto);

con la chiusura al transito veicolare non contemporaneo delle semicarreggiate o porzioni di carreggiate mediante cantieri mobili.

La ditta esecutrice dei lavori assicurerà in qualunque momento, per il libero transito, almeno una corsia per senso di marcia.

L’ordinanza è valida fino al 06.05.2025.

