“Palermo prima di tutto? Non direi per la maggioranza del Consiglio Comunale. Una maggioranza trasversale, non identificabile con un colore politico, ma evidentemente priva del minimo senso di responsabilità.

L’introduzione del Canone Unico Patrimoniale sui Mercati, che sostituisce e unifica precedenti imposte, recependo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, resta ancora al palo nonostante se ne parli da dicembre scorso. Le ultime due sedute in Consiglio comunale avrebbero dovuto finalmente portare all’approvazione di un nuovo Regolamento, ma al momento della votazione, sia ieri che oggi, è mancato il numero legale, con appena 15 Consiglieri presenti sui 40.

Il canone unico patrimoniale sui mercati e quello per la pubblicità avrebbero dovuto entrare in vigore il primo gennaio 2021. A Palermo, pur nella consapevolezza dei disagi che questo mancato introito rischia di generare per le casse comunali, evidentemente si preferisce far finta di niente, senza alcun riguardo per i commercianti, che si trovano ad affrontare non solo gli effetti negativi della pandemia ma anche la cronica inefficienza dell’Amministrazione”.

Lo ha dichiarato Rosalia Viviana Lo Monaco, capogruppo M5S a Palazzo delle Aquile.

Com. Stam.