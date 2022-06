Palermo Réseau Art Nouveau Network – Accolta la candidatura del Liberty palermitano

Venerdì 10 giugno alle 19,00 festeggiamenti per il riconoscimento presso lo Stand Florio in via Messine Marine

Durante l’Assemblea annuale del Réseau Art Nouveau Network, l’itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa, che si sta svolgendo a Nancy (Francia), è stata definitivamente accolta, con una votazione unanime, la candidatura del Liberty palermitano.

Le numerose testimonianze architettoniche, e non solo, dell’Art Nouveau, che si sono salvate dal “Sacco di Palermo” negli anni Cinquanta e Sessanta saranno quindi da ora parte integrante di un circuito europeo che mette in relazione, per scambi culturali e progetti comuni, le più prestigiose, integre e belle realtà del meraviglioso patrimonio europeo del modernismo, da Bruxelles a Vienna, da Riga a Barcellona, Budapest e la stessa Nancy.

È stato Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, ad illustrare ai membri del RANN, istituito nel 1999, la candidatura formalizzata nello scorso ottobre dalla Città Metropolitana di Palermo, dopo la proposta avanzata e motivata dall’Associazione ambientalista nell’ambito del suo progetto ‘Green Lab ai Cantieri’.

“Si tratta di un prestigioso riconoscimento che attribuisce a Palermo e al suo Liberty una posizione di eccellenza internazionale, ulteriore ragione di attrattività per l’intera area metropolitana. E’ la conferma delle straordinarie bellezze di una città e del suo territorio che è riuscito a salvarsi dall’orribile “Sacco di Palermo”. Un risultato che è il frutto anche del prezioso lavoro di Legambiente che si è impegnata per riqualificare le bellezze del Liberty palermitano. Adesso è fondamentale costruire percorsi destinati alla fruizione e dunque alla valorizzazione di un itinerario culturale che è patrimonio di tutti” lo ha dichiarato il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando

“Questo è un risultato eccezionale per la città di Palermo e noi siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito al suo raggiungimento. È così riconosciuta come grande valore culturale e sociale la stagione più interessante, ricca e prosperosa della città e che ha, inoltre, sicuramente dato vita alla più qualificante immagine identitaria della Palermo dell’epoca contemporanea. Adesso dobbiamo intelligentemente sfruttare questa nuova opportunità, migliorare e sviluppare la conoscenza e la fruizione, definendo e arricchendo gli strumenti e le azioni già messe in campo: dagli itinerari culturali che come Legambiente abbiamo disegnato, alla nascita, speriamo a breve, della Casa – Museo di Ernesto Basile al Villino Ida di via Siracusa. Tutti devono fare la propria parte, – conclude Zanna – dal Comune di Palermo alla Regione Siciliana, ai privati che detengono forse la parte più importante del nostro liberty” lo ha dichiarato Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia

Venerdì 10 giugno, “Giornata europea dell’Art Nouveau”, alle ore 19,00 presso lo Stand Florio, di via Messina Marine a Palermo, sono previsti i festeggiamenti per il prestigioso riconoscimento.

Com. Stam.