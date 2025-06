Palermo Reset. Continua il programma di lavori di diserbo nelle vie cittadine

Prosegue il programma di lavori di diserbo nelle vie cittadine da parte del personale delle Reset. Secondo un report diffuso dalla Partecipata, dal 9 al 20 giugno sono stati eseguiti lavori di diserbo in 356 strade con un totale di circa 67 km, rispetto ai 151 previsti fino alla scorsa settimana. Alcuni slittamenti – spiegano dalla Reset – sono, però, da attribuire “principalmente alla pioggia degli ultimi giorni che ha rallentato o impedito il diserbo”.

I lavori sono stati eseguiti sul territorio delle otto circoscrizioni e, tra le altre, in Foro Umberto I, piazza Marina, piazza Kalsa, Porta dei Greci, via Crispi, via Ponte Federico, via Ciaculli, via Tasca Lanza, via Giuseppe Pitrè, piazzale Enrico La Loggia, via Santuario di Cruillas, viale del Fante, via dei Quartieri, Corso dei Mille, piazza della Rivoluzione, via Roma, via Leonardo da Vinci, viale Michelangelo, via Empledocle Restivo, via Tommaso Natale, via Principe di Scalea. Nel report in allegato tutti dettagli e le vie dove sono stati eseguiti i lavori.

Da oggi – dicono dalla Reset – inizia un nuovo step di interventi che comprenderà “le strade dove non si è potuto intervenire a causa del maltempo” e quelle da cronoprogramma. In particolare, le tre squadre della Reset adibite al diserbo interverranno in viale Regione Siciliana. Nel lato nord – direzione Trapani – da sottopassaggio ponte Tommaso Natale direzione via Belgio, nel lato sud – direzione Catania – da sottopassaggio ponte Giafar direzione via Belgio e nello spartitraffico centrale Viale Regione ingresso autostrada da ponte Giafar direzione Via Oreto.

