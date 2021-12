Palermo Reset. Dichiarazione consigliere Gelarda

“Dalla capigruppo appena terminata a Palazzo delle Aquile è emerso che, seppure con l’esercizio provvisorio, si potrà firmare il contratto per la Reset per il 2022 già il primo gennaio – dichiara il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile Igor Gelarda.

Da un lato non possiamo che esprimere soddisfazione perché non ci sarà disagio per i lavoratori e per la città. Mentre dall’altro, non è giusto che la Reset venga trattata sempre come l’ultimo chiodo del carro, con i lavoratori che devono vivere la preoccupazione di essere sospesi, come lo sono da decenni, in balia delle bizze di un’Amministrazione comunale che non riesce a valorizzarli. Per questa ragione abbiamo proposto che, una volta che avremo il bilancio di previsione, venga portata a 2 anni la durata della parte economica del contratto. La Reset sarà uno dei nodi centrali per la prossima Amministrazione, sicuramente di centro-destra che governerà questa città, perché così non si può più continuare – continua Gelarda. La partecipata, infatti, gode di professionalità che sono utili per questa città, ma che non vengono valorizzate e utilizzate appieno in una città che ha bisogno di servizi”.

