“Inviata una nota al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando sulla mancata designazione di un amministratore unico di Re.Se.T.

L’azienda è infatti senza una guida dal 13 agosto 2021. Il 29 giugno scorso, il Dott. Antonio Perniciaro, che dal 2015 ha ricoperto la carica di amministratore unico senza retribuzione, ha rifiutato le condizioni poste dal Comune per il rinnovo della nomina. È però rimasto in carica, secondo un regime di prorogatio, per ulteriori 45 giorni. In tale frangente di tempo, il Comune avrebbe dovuto dare risposte, poi mai fornite, rispetto alla richiesta del Dott. Perniciaro di percepire un compenso. La situazione è dunque particolarmente preoccupante, stante la totale mancanza, oltre che di un direttore generale, anche di quadri intermedi. L’azienda è da più di un mese senza vertice, e allarmanti sono anche i dati emersi dai report. Reset – è la società a dichiararlo nella relazione semestrale – non ha potuto predisporre né il documento di budget 2021 né il piano industriale definitivo. Presenta una perdita di 0.6 milioni di Euro, con il rischio che l’eventuale nuovo amministratore debba adottare le misure “crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica”, per non andare incontro a una gestione in disequilibrio. Inoltre, l’azienda potrebbe ricorrere alla CIG per il secondo semestre 2021, dato che continua a registrare pesanti tensioni finanziarie dovute ai lunghi tempi di incasso delle fatture emesse dalle altre società partecipate e dal socio unico. Alla data del 30/06/2021 i crediti vantati dalla società ammontano complessivamente a 9.502. 957 Euro. Il Sindaco ci faccia sapere quali intenzioni ha rispetto a questa azienda. Vuole farla fallire? Intende salvarla? Le prospettive, già da adesso, sono scoraggianti: il bilancio 2021/2023 del Comune non rende plausibili futuri aumenti di corrispettivo. Il Sindaco ha in serbo miracolosi colpi di scena o risponderà, anche questa volta, con il silenzio?”

Lo ha dichiarato la consigliera comunale, Concetta Amella del gruppo M5S a Palazzo delle Aquile.

Com. Stam.