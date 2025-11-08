Palermo Restauro ponte sul fiume Oreto. Ordinanza di limitazione temporanea della circolazione

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, nell’ambito dei lavori di “Restauro, risanamento conservativo, recupero funzionale e strutturale del ponte sul fiume Oreto lungo l’omonima via”, ha emanato un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in via Oreto, lungo il ponte.

Il provvedimento istituisce la seguente regolamentazione della circolazione veicolare/pedonale, a decorrere dalle ore 21.00 di lunedì 10/11/2025 alle ore 5:00 di martedì 11/11/2025:

Ponte Oreto, in ambo le direzioni verso Palermo e verso Guadagna, come da planimetria layout di cantiere allegata, delimitazione di aree di cantieri da realizzare in semi carreggiata con:

• Istituzione della chiusura dell’intera semicarreggiata;

• Istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri e semaforo mobile da cantiere;

• Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati l’area di cantiere;

• divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati.

I lavori potranno essere eseguiti, se necessario, anche nelle ore notturne, nei giorni

festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete

pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi, oltre alle relative transenne, le

opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti alla zona interessata dai lavori e

tutti gli ostacoli al libero transito.

Ordinanza allegata.