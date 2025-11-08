Palermo Restauro ponte sul fiume Oreto. Ordinanza di limitazione temporanea della circolazione
L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, nell’ambito dei lavori di “Restauro, risanamento conservativo, recupero funzionale e strutturale del ponte sul fiume Oreto lungo l’omonima via”, ha emanato un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in via Oreto, lungo il ponte.
Il provvedimento istituisce la seguente regolamentazione della circolazione veicolare/pedonale, a decorrere dalle ore 21.00 di lunedì 10/11/2025 alle ore 5:00 di martedì 11/11/2025:
Ponte Oreto, in ambo le direzioni verso Palermo e verso Guadagna, come da planimetria layout di cantiere allegata, delimitazione di aree di cantieri da realizzare in semi carreggiata con:
• Istituzione della chiusura dell’intera semicarreggiata;
• Istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri e semaforo mobile da cantiere;
• Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati l’area di cantiere;
• divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati.
I lavori potranno essere eseguiti, se necessario, anche nelle ore notturne, nei giorni
festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete
pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi, oltre alle relative transenne, le
opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti alla zona interessata dai lavori e
tutti gli ostacoli al libero transito.
Ordinanza allegata.