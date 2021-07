“Stamattina sono stata al Liceo Danilo Dolci di Brancaccio, insieme alla comunità scolastica, al giudice Mario Conte, a Giovanni Paparcuri, a Vincenzo Agostino, a Michele Maraventano per cercare di capire il motivo per cui alla scuola è stata revocata la concessione d’uso dei magazzini Brancaccio, confiscati alla mafia, inutilizzati per decenni e tornati a nuova vita per diciotto mesi in cui la Scuola li ha utilizzati per dare spazio e respiro al suo Progetto Legalità, portato avanti da tanti anni dal prof. Luigi Barbieri, insieme a docenti di eccellente professionalità.

In una scuola priva di palestre, con carenze strutturali e perenni di aule e laboratori, i magazzini sottostanti sarebbero uno spazio “naturale” per riaffermare con l’azione quotidiana quei diritti di cittadinanza per i quali insegnanti e studenti lottano ogni giorno. Auspico che si possano chiarire con interlocuzioni serene eventuali fraintendimenti e che si possa presto riprendere un percorso così prezioso, la cui brusca interruzione crea smarrimento e sgomento soprattutto nei nostri studenti e studentesse del Liceo Danilo Dolci, oltre che nella comunità cittadina tutta”.

Lo ha dichiarato Valentina Chinnici, capogruppo di Avanti Insieme a Palazzo delle Aquile.

Com. Stam.