Palermo Rhizome Cities “Un ponte tra Europa ed Africa” oggi apertura dei lavori a Palazzo Comitini

Il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando ha partecipato stamani, presso la sala Martorana di Palazzo Comitini, all’apertura dei lavori del progetto Rhizome Cities “Un ponte tra Europa ed Africa” Dialoghi intercontinentali per politiche nuove di inclusione e di scambio tra municipalità Europee e dell’Africa.

Il progetto è volto a creare un dialogo migliore e costruire reti politiche tra città europee e africane e mira a raggiungere concreti obiettivi nel campo politico-sociale come nuovi modelli di integrazione, cooperazione e economia così come per il tema della restituzione che riguarda il patrimonio culturale e archeologico ma anche immateriale come la lettura storica dei rapporti tra i continenti.

Le iniziative del progetto che prevedono la partecipazione di sindaci provenienti da città europee e africane continueranno nella città di Palermo fino a domenica 5 giugno .

Saranno presenti inoltre oltre venti artisti, intellettuali e attivisti africani che si alterneranno in un programma articolato di dibattiti, concerti e performance sul tema della decolonizzazione dal titolo “Non è più il tempo di negare”.

“Ancora un progetto internazionale che ha visto la città di Palermo capofila. Un progetto sostenuto dalla Commissione Europea, un ponte tra l’Africa e l’Europa che ha visto a confronto in questa straordinaria giornata nuove città europee e nuove città africane, a conferma che Palermo anche in questo caso come in altri, come from sea to the cities e come lo è ancora con la realtà ghanese, con quella palestinese, con la realtà tunisina e con quella marocchina, algerina e egiziana, tutti contatti che costituiscono non soltanto il passato mediterraneo di Palermo ma anche il futuro di questa nostra città” lo ha dichiarato il Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando

Com. Stam./foto