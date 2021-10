Il Servizio – Attività rivolte alla scuola dell’infanzia – dell’Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo riapre eccezionalmente e in via sperimentale le iscrizioni per sette scuole dell’infanzia che hanno ancora posti disponibili.

“Una finestra straordinaria per iscrivere bambine e bambini alla scuola dell’infanzia comunale, fornendo un’opportunità alle famiglie che si sono trasferite adesso in città o a quelle bambine/i che per diverse motivazioni sono rimaste/i esclusi dalla sessione ordinaria di iscrizioni, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione Comunale nella garanzia del diritto all’educazione di qualità per la prima infanzia”, dichiara l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano.

Le iscrizioni saranno riaperte dal 21 ottobre al 3 novembre.

Le famiglie interessate potranno presentare istanza per le strutture: Altarello, Whitaker, Primavera, Stella Marina, Strauss, Peralta e Germania.

Per informazioni e assistenza ci si potrà rivolgere ai seguenti recapiti:

Prima UDE: tel. 091/7404380- 4333, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, per la scuola Altarello (via Carlo Del Prete n. 23)

Seconda UDE: tel. 091/7404347 -4388, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, per le scuole Whitaker (via Zisa n. 17) e Primavera (viale Regione Siciliana n. 2257).

Terza UDE: tel.091/7404350-4324, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, per le scuole Stella Marina (via della Vela n. 10), Strauss (via La Rosa n . 6) Peralta (via Fileti n. 13) e Germania (via Germania n, 8).

Com. Stam.