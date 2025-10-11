Palermo Riapertura tratto via Maqueda e via Celso

Oggi tornano percorribili dai pedoni i tratti di via Maqueda e di via del Celso, chiusi due settimane fa per i crolli della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi.

Un risultato importante che rianima le attività commerciali e conviviali ottenuto grazie all’immediata azione congiunta e tempestiva dell’Assessore al centro storico, Maurizio Carta, della Soprintendente ai beni culturali e ambientali, Selima Giuliano, e i suoi uffici, del vicecapo di gabinetto, Sandro Follari e della responsabile dell’edilizia pericolante del centro storico, Debora Messina, e grazie all’immediata disponibilità e elevata efficienza tecnica dell’impresa Icoser.

La riapertura di una porzione delle due strade è stata possibile grazie al montaggio di un ponteggio di sicurezza da ulteriori crolli, in attesa di poter poi attuare con i tempi necessari le opere di consolidamento e restauro da parte della Soprintendenza che è titolare di un apposito finanziamento da fondi PNRR della chiesa di proprietà del FEC del Ministero degli Interni.

Il Sindaco Lagalla e l’Assessore Carta dichiarano: “Ringraziamo la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Palermo e tutti coloro che hanno agito senza indugi per dare una risposta concreta a chi ha dovuto affrontare le difficoltà provocate dal crollo dei giorni scorsi. Come Comune, pur non essendo proprietari del bene, ci siamo mossi subito insieme alla Soprintendenza, i vigili del fuoco, la protezione civile e l’impresa per trovare una soluzione in tempi rapidi e a vantaggio di tutte le esigenze di sicurezza dell’incolumità delle persone, di tutela del bene e di ripristino delle attività commerciali. Solo attraverso il buon governo della condivisione dei problemi e della capacità di mettere a disposizione risorse, competenze e responsabilità si è consentito di arrivare a una soluzione rapida ed efficace. Siamo soddisfatti di questa coralità di intenti e di azione che consentirà di riattivare in piena sicurezza la vita sociale ed economica di quella porzione di via Maqueda”.

