Palermo Riapre via Sicilia

“Da mesi seguiamo l’annosa vicenda del cantiere infinito di via Sicilia, oggi finalmente possiamo dare una buona notizia ai cittadini residenti e ai commercianti: via Sicilia riapre totalmente al traffico veicolare” lo annunciano Domenico Bonanno, capogruppo della DC in Consiglio comunale e la consigliera Viviana Raja.

“È, infatti, in fase di dismissione il cantiere, durato più di 8 anni, che ha messo in ginocchio cittadini e commercianti della zona. Verrà contestualmente ridotta la superficie del cantiere su viale Lazio, ampliando così la carreggiata aperta ai mezzi. Abbiamo già richiesto al settore mobilità del Comune di attivarsi per la dismissione degli spartitraffico, così da permettere l’attraversamento dei veicoli provenienti da via Sicilia verso via Isonzo. Nei mesi scorsi avevamo attenzionato il problema agli uffici comunali e all’azienda esecutrice dei lavori, le segnalazioni e le continue richieste hanno portato i loro frutti. Nelle ultime settimane, infatti, si sono intensificate le attività con l’obiettivo di completare in tempi brevi tutti gli interventi. Nelle settimane scorse, dopo la nostra segnalazione, avevamo anche ottenuto l’installazione di apposita segnaletica stradale per promuovere il transito veicolare su via Sicilia in direzione viale Lazio così da provare a rianimare commercialmente una zona messa a dura prova, anche dal punto di vista della vivibilità. Finalmente si chiude una brutta pagina di storia per la città di Palermo, che certamente, non dovrà più ripetersi. In tal senso – concludono Bonanno e Raja – non mancherà l’impegno nostro e dell’amministrazione perché in questa città i cantieri possano aprirsi, ma soprattutto chiudersi, in tempi certi e ragionevoli”.

Dichiarazione consiglieri Bonanno e Raja

Com. Stam.