Palermo Rifiuti. Al via dal 27 settembre raccolta differenziata porta a porta nella zona di Partanna-Mondello, il sindaco Lagalla firma l’ordinanza

Prenderà il via, a partire dal prossimo 27 settembre, la prima fase di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “PG2030 – Palermo Green 2030” nella zona di Partanna-Mondello. L’avvio di questa nuova fase rientra nell’ambito del progetto per l’estensione della differenziata finanziato dal Pon Metro-React Eu.

Lo ha stabilito il sindaco di Palermo Roberto Lagalla con una specifica ordinanza, la numero 173 del 18 settembre c.m, per la”Transizione verde della Città di Palermo con la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l’implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart”.

Le aree interessate sono quelle comprese nell’area delimitata dalle seguenti strade e/o piazze:

– Riserva di Capo Gallo

– Via Bernardino Masbel (esclusa)

– Via Rosario Nicoletti (esclusa)

– Via Spina Santa (Inclusa)

– Via Partanna Mondello (tratto a partire da Via Spina Santa direzione Mondello)

– Via Scordia (Inclusa)

– Via San Nicola (esclusa)

– Via Pescia (esclusa)

– Via Rocky Marciano (esclusa)

– Via Sandro Pertini solo in direzione Via dell’Olimpo a partire dal civico 710

– Via Castelforte direzione Piazza Castelforte dal civico 86 incluso

– Via Castelforte direzione Pallavicino (Residence Fondo Anfossi incluso)

– Via Marinai Alliata (esclusa)

– Viale Margherita di Savoia (fino a via Mater Dolorosa esclusa)

– Monte Pellegrino (escluso)

– Lungomare Cristoforo Colombo direzione Mondello dal civico 1480.

Sia l’elenco delle strade servite dal sistema di raccolta “porta a porta” sia la mappa delle aree interessate dal progetto saranno disponibili all’interno del sito della RAP S.p.A. all’indirizzo www.rapspa.it. Gli utenti non ancora in possesso del kit (sacchi, bidoni e contenitori), potranno formulare richiesta via e-mail all’indirizzo info@rapspa.it specificando nell’oggetto: “Richiesta attrezzature RD primo step porta a porta nella zona di Mondello-Partanna Mondello” inserendo nel corpo della mail indirizzo completo e contatto telefonico. Saranno contattati da Rap.

Affinché il nuovo servizio possa essere compreso e accettato da tutti i residenti nel quartiere 22, oltre alle attività di sensibilizzazione e informazione avviate durante l’anno anche presso diversi Istituti scolastici, a partire dal 16 settembre è stata lanciata una seconda campagna di comunicazione su vari fronti. Non solo i media e i cartelloni stradali saranno coinvolti, ma ci sarà anche un approccio diretto con i cittadini: Da domani, verranno infatti attivati degli infopoint con annesse attività itineranti in punti nevralgici del quartiere, con lo scopo di fornire informazioni e chiarimenti sul nuovo sistema. La campagna di sensibilizzazione sul campo è promossa dal Comune di Palermo assieme alla RAP in collaborazione con la SRR Palermo Area Metropolitana e la settima circoscrizione e punta a spiegare ai cittadini l’importanza della sostenibilità ambientale e della Raccolta Differenziata.

Programmazione Infopoint/ informazione e sensibilizzazione itinerante dal 19 al 27 settembre ’24 a cura di RAP e SRR:

Giovedì 19 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30 presso mercatino rionale di via Atlante (Polibio angolo Atlante);

Venerdì 20 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30, Piazza Mondello e attività vie limitrofe;

Sabato 21 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30, Piazza Valdesi;

Lunedì 23 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30, attività itinerante intero territorio;

Martedì 24 settembre: dalle 9 alle 11, incontro didattico presso la Direzione Didattica di Partanna Mondello con annesse attività itineranti sulle vie limitrofe;

Mercoledì 25 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30, Piazza Partanna Mondello e attività su intero territorio;

Giovedì 26 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30, presso mercatino rionale di via Atlante (Polibio angolo Atlante) con annesse attività itineranti sul territorio;

Venerdì 27 settembre: dalle ore 8.30 alle ore 13.30, attività itineranti intero territorio.

Si allega ordinanza.