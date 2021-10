«Il problema degli ingombranti è un problema che ammorba gravemente tutta la città. Ritardi da parte della Rap, cattiva organizzazione ma anche poca collaborazione da parte di alcuni cittadini. Via dei Cantieri, largo Villaura e via dell’Arsenale, ma anche via Bergamini, via Verdinois e via San Raffaele Arcangelo al Villaggio Santa Rosalia, sono alcune tra le zone più colpite da questo terribile problema.

Per questo la Lega ha promosso una petizione, con una richiesta al sindaco per l’installazione di telecamere di sicurezza nei punti chiave di quelle strade.



Già domani pomeriggio si procederà con la raccolta firme, saremo in zona via dei Cantieri /Largo Villaura dalle 16 alle 19.30.



Quella delle telecamere è una delle soluzioni al problema. La Lega ha già pronto un progetto sicurezza che presenteremo a breve in cui, tra le proposte c’è anche quello di un sistema di telecamere a circuito chiuso che coprano buona parte della città, e che servano sia per la lotta selvaggia dei rifiuti che per la prevenzione e repressione dei crimini».

Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda.

Com. Stam.