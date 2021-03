“Oggi il presidente della Rap Giuseppe Norata ha annunciato in Consiglio che la settima vasca di Bellolampo non sarà pronta prima della metà dell’anno prossimo.

Ciò significa che per un altro anno dovremmo “esportare” spazzatura fuori regione, visto che la sesta vasca ormai satura ha una autonomia di un paio di mesi. Con dei costi altissimi, di decine di milioni di euro, che ora dovremo pagare anche per il 2021 e per parte dell’anno prossimo. Costi altissimi che finiranno per essere pagati dai cittadini palermitani, che rischiano di vedere un aumento stellare della TARI, pur avendo una città sporchissima. A questo si aggiungono i crediti che la RAP vanta per oltre 40 milioni verso il Comune e per 7,5 milioni verso la Regione, che rischiano di portare l’azienda al tracollo se i creditori non pagheranno. Un’azienda che per altro necessita urgentemente di nuove assunzioni e quindi un potenziamento importante. E se ci sono innegabili ritardi da parte della Regione su Bellolampo, le responsabilità del Comune sono enormi per i mancati investimenti sulla raccolta differenziata, che ha ancora percentuali ridicole, e per i mancati investimenti tecnologici su Bellolampo che ci avrebbero permesso di abbassare i costi e migliorare l’efficienza.Ormai si naviga a vista e la soluzione migliore, forse l’unica, sarebbe quella delle dimissioni immediate del sindaco e il commissariamento della città fino a prossime elezioni.”

Lo dichiara il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Igor Gelarda.

Com. Stam.