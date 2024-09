Palermo Rigenerazione Piazza Pagliarelli

“Con lo stanziamento di un fondo per la progettazione di un milione e duecentomila euro, approvato in sede di variazione di bilancio, abbiamo appostato le risorse necessarie per la progettazione di opere pubbliche attese da anni.

Tra queste siamo orgogliosi che vi sia anche la rigenerazione urbana di Piazza Pagliarelli che così potrà essere riqualificata e potrà diventare luogo di ritrovo, relax e gioco per bambini e anziani. Questo intervento accrescerà la vivibilità ed il decoro in una zona troppo spesso dimenticata ma che, con questo atto, inizia il suo percorso di rinascita. Un segnale importante verso una porzione di città che merita le attenzioni della politica ed interventi concreti”. Lo dichiarano il capogruppo della DC al Comune di Palermo Domenico Bonanno e la consigliera e collega di gruppo Viviana Raja.

Sulla vicenda interviene anche il Vice Presidente della 4a circoscrizione Salvatore Lupo: “Il finanziamento della progettazione della rigenerazione urbana di Piazza Pagliarelli è un risultato importantissimo e atteso da anni. Immaginare una nuova vita per quest’area significa far rinascere un intero quartiere che in realtà è privo al momento di una vera piazza. Questo intervento storico servirà per rilanciare una porzione di città che merita attenzioni e per la quale mi spendo quotidianamente. Da anni mi impegno in tal senso e questo primo passo ci fa ben sperare. Un ringraziamento sincero ai consiglieri comunali della DC Domenico Bonanno e Viviana Raja per aver sostenuto la proposta e per l’impegno costante che ha portato a questo primo grande risultato”.

Dichiarazione consiglieri Bonanno, Raja e Lupo