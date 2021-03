E’ stato trasmesso al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia – dopo l’approvazione con delibera di Giunta del 15 marzo scorso (la n.59) e la firma, in data odierna, da parte del sindaco Leoluca Orlando – il Protocollo di Intesa tra l’Amministrazione Comunale, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria e Calabria e l’Anas, per interventi urgenti sulla viabilità comunale.

Dopo la firma del provveditorato, il passaggio successivo consisterà nell’inoltro al Compartimento Regionale dell’ANAS del protocollo stesso che verte su alcuni punti fondamentali, considerato che – come si legge in premessa – “la circonvallazione di Palermo, dove è ubicato il pronte Corleone, e lo svincolo Perpignano, rappresenta il raccordo autostradale tra la A19 e la A29 (di competenza ANAS) e il ponte Oreto è l’unico accesso alternativo alla città di Palermo in caso di fuori servizio del Ponte Corleone sopra citato”.

“La firma del protocollo – dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessora alla Rigenerazione Urbana, Maria Prestigiacomo – è allo stesso tempo un momento di arrivo e di avvio di lavori dopo l’impegno istruttorio avviato a richiesta della Amministrazione Comunale e reso possibile dalla disponibilità della Ministra Paola De Micheli e del Provveditorato Opere Pubbliche e dall’Anas.

Per un tema così delicato per la vivibilità della città e per la vita delle attività economiche, si registra ancora una volta la volontà della Amministrazione Comunale e dello Stato di porre in essere una leale collaborazione istituzionale.”

Nel dettaglio, con la sottoscrizione del protocollo d’Intesa, viene individuato un percorso condiviso per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni connesso adempimento per la definizione di un Progetto Integrato di Interventi fondamentali per la viabilità comunale:

1. Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Oreto;

2. Costruzione per il raddoppio della circonvallazione di Palermo, relativo al tronco compreso tra via Giafar e via Altofonte, progetto stralcio relativo ai lavori di costruzione per i ponti laterali sul fiume Oreto, limitatamente alla realizzazione dei lavori, dal momento che la procedura per l’affidamento della “Revisione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori coordinamento in fase progettuale ed esecutiva”, indetta dal Comune di Palermo è già stata aggiudicata.

3. Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte Corleone

4. Completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di Palermo Lotto B da vi Altofonte a via Belgio. Lavori svincolo di via Perpignano, limitatamente alla realizzazione dei lavori, dal momento che la procedura di gara per l’affidamento dell’attività di progettazione, già indetta dal Comune di Palermo, è in corso di celebrazione e deve essere conclusa dal Comune di Palermo.

Com. Stam.