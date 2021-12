Palermo Rigenerazione urbana

“È di questa mattina la notizia dell’ammissione a finanziamento dei tre progetti presentati dall’amministrazione comunale a valere sui fondi della rigenerazione urbana.

Venti milioni per la riqualificazione della foce del fiume Oreto, dell’approdo della Tonnara Bordonaro e per il parco Turrisi. Non possiamo che esprimere soddisfazione per questo ulteriore finanziamento per opere importanti per la riqualificazione della costa e del verde della nostra città. Adesso bisogna correre per il completamento dei progetti e l’aggiudicazione dei lavori che devono avvenire entro giugno 2023. Ho già predisposto la convocazione degli uffici e degli assessori per la settimana prossima insieme alle associazioni ambientaliste per fare il punto della situazione e per mettere tutto su un cromo programma in modo tale da non vanificare questo finanziamento. La carenza di tecnici e i problemi burocratici non ci fanno dormire sonni tranquilli per il rischio di perdere i finanziamenti. I cittadini, in particolare, quelli di Romagnolo e Vergine Maria sono desiderosi di rivedere risplendere la costa e potere usufruire del nostro mare”.

Lo dichiara Paolo Caracausi (Italia Viva) Presidente della III Commissione consiliare.

Com. Stam.