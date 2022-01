Palermo Rincaro impianti sportivi. Arcoleo (PD): “fermiamoci e difendiamo lo sport”

«I servizi degli impianti sportivi del Comune di Palermo sono fondamentali per il benessere della collettività.

Gli aumenti delle tariffe sanciti in questi giorni danneggeranno lo sport palermitano. Le associazioni sportive subiranno il colpo maggiore subendo rincari fino al 73 per cento presso lo stadio delle Palme. Così, ad esempio, chi pagava 1.150 euro l’anno adesso ne verserà 2.000.



Fermiamoci e riflettiamo prima di colpire indiscriminatamente non solo i comuni cittadini praticanti sport ma soprattutto le associazioni sportive che quotidianamente rendono anch’esse un servizio alla città attraverso le loro attività sportive per i giovani e i professionisti.



Strade alternative per ridurre i costi esistono, come affidare gli impianti sportivi ai privati. Sicuramente colpire le società sportive, già in difficoltà in questi anni di pandemia, non è la strada giusta per Palermo».

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Rosario Arcoleo.

Com. Stam.