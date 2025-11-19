Palermo Riqualificazione e rigenerazione urbana della piazza di Mondello. Ordinanza di regolamentazione viaria

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire l’intervento di “Riqualificazione e rigenerazione urbana della piazza di Mondello”, ha emanato un’ordinanza di regolamentazione viaria, con una durata presunta di 6 mesi o sino a cessata necessità, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento (17/11/2025), così come segue.

Intera area centrale della piazza di Mondello, come meglio evidenziato nella planimetria che fa parte integrante del provvedimento: chiusura al transito veicolare e pedonale della sede stradale interessata dai lavori con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0 – 24 ambo i lati dell’intera area di cantiere, con la realizzazione del collegamento delle due arterie a valle e a monte della piazza, tramite due corridoi pedonali di

larghezza non inferiore a 1,5 mt. (lato antico chiosco e lato fruttivendolo).

Ordinanza allegata.