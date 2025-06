Palermo Riqualificazione. Lagalla inaugura piazza Durante

Pista ciclabile, nuova pavimentazione, nuova illuminazione, un roseto ed un parco giochi per bambini. Sono queste alcune delle novità di piazza Durante – nella zona dell’ospedale Policlinico – che questa mattina è stata inaugurata dal sindaco Roberto Lagalla.

Presenti, tra gli altri, anche l’assessore alla Mobilità, Maurizio Carta, il presidente della III Circoscrizione, Gioacchino Vitale, i consiglieri Dario Chinnici, Leonardo Canto, Giovanna Rappa, Salvatore Imperiale, Germana Canzoneri e Antonino Randazzo insieme ai tecnici del Comune responsabili dell’intero progetto.

I lavori di piazza Durante, che sono costati circa 500 mila euro – parte di un complessivo finanziamento poco inferiore ai due milioni di euro disponibili dai fondi Pnrr – sono stati programmati per “rafforzare gli spazi ciclabili nell’ambito della realizzazione di nuovi 18 km di piste ciclabili in città che favoriranno, di fatto, i collegamenti tra poli universitari e nodi ferroviari”.

In particolare, i lavori hanno permesso il rifacimento della pavimentazione stradale, la realizzazione di marciapiedi e la pista ciclabile.

“La riqualificazione di piazza Durante – hanno commentato Lagalla e Carta – restituisce ai cittadini uno spazio urbano di grande importanza abbandonato da anni e relegato ad anonima rotatoria ma che adesso contribuirà notevolmente ad ampliare il concetto di mobilità dolce in città. Questo progetto fa il paio con quello avviato per la rigenerazione di via Roma che punta a rendere più sicuro per pedoni e ciclisti l’asse stradale e anche a quello per la riqualificazione di piazza San Domenico. Il nostro ringraziamento – chiudono il sindaco e l’assessore – va all’ingegnere Spiaggia e all’architetto Sarta, che hanno progettato il nuovo volto della piazza, ai tecnici degli uffici del Comune e naturalmente a tutte le maestranze che hanno contribuito a far di Palermo una città più moderna ed europea. Agli sforzi procedurali, progettuali e di visione di città di questa Amministrazione, siamo certi seguiranno azioni di responsabilità da parte dei cittadini palermitani che contribuiranno alla difesa e al mantenimento di questo spazio che è di tutti e per tutti”

“I marciapiedi – fanno sapere dall’Assessorato alla Mobilità- sono stati realizzati in mattoni autobloccanti con orlatura in pietrame calcareo, mentre i percorsi interni alla piazza sono stati realizzati mediante una pavimentazione in getto di cls rinforzato e rete elettrosaldata, mentre è stata anche predisposta un’area giochi per bambini prevederà – attraverso “fondi specifici” l’acquisto di “attrezzature di gioco”, che “non erano rendicontabili all’interno di questo intervento”.

Infine i lavori di riqualificazione hanno permesso la realizzazione di spazi verdi con un prato, un roseto, un’aiuola di agapanti e una di erbe aromatiche, oltre alla piantumazione di lecci, prunus viola, jacaranda e di ginko biloba. Tutta la piazza sarà illuminata da nuovi 15 pali a luce Led.

