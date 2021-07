Il Presidio di cittadinanza Sampolo, costituito da un gruppo di cittadini, ha presentato ieri pomeriggio l’opera artistica “green house” dell’artista Tommaso Chiappa, un murale che rappresenta le persone che vivono la via Sampolo e l’area limitrofa.

Erano presenti, in rappresentanza dell’amministrazione, gli assessori Paolo Petralia Camassa e Sergio Marino “Il bene comune – dichiara Petralia Camassa – inteso non come bene di nessuno, ma come bene di tutti. Un’opera di bellezza e di cittadinanza attiva che si oppone ad una minoranza di persone che non rispettano la città e i suoi spazi. Il Presidio Sampolo ha realizzato un vero atto di amore per la vivibilità dei residenti e di tutta la città di Palermo”.

Per Marino, è “un progetto, quello del presidio Sampolo, che merita riconoscimento e forte apprezzamento. Vedere un’area che si trasforma da terra di nessuno, non curata, a opera di bellezza è uno splendido risultato che è stato portato orgogliosamente a termine da cittadini palermitani, e che va preso come modello per la vivibilità della nostra città”.

Com. Stam.