Palermo Riqualificazione urbana – Inaugurata piazza Sette Fate a Ballarò

È stata inaugurata stamani, al termine dei lavori di rigenerazione e decoro urbano, piazza Sette Fate a Ballarò.

I lavori sono stati realizzati tramite il “Faro di Ballarò” progetto vincitore del concorso di idee, la cui iniziativa è stata sviluppata dal Comune di Palermo con il sostegno di Airbnb.

Il progetto di riqualificazione conferisce nuova centralità alla piazza, trasformandola in un luogo di incontro per chi vive e attraversa il quartiere.

Il progetto tecnico è stato ideato dall’architetto Maria Strano, componente del comitato promotore dell’iniziativa di rigenerazione urbana, il cui responsabile è l’ing. Calogero Grillo.

L’intervento ha previsto la pedonalizzazione della piazza, l’illuminazione della torre, la creazione di un murale realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri e dedicato alla figura d Santa Chiara.

L’installazione di arredi urbani e verde pubblico permette l’istituzione di un punto di incontro che faccia da riferimento anche per i walking tour della città, per i quali sono sati creati otto itinerari, visionabili sul sito ilfarodiballaro.it .

Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, il vicesindaco Fabio Giambrone, l’assessore Paolo Petralia Camassa ed il presidente della Prima Circoscrizione, Massimo Castiglia,

Per Giambrone «si tratta di uno straordinario intervento di riqualificazione urbana che non è certamente isolato. In questi anni l’amministrazione comunale ha attuato diversi progetti di riqualificazione grazie alla sinergia con le tante realtà che operano nel territorio. Questa iniziativa, infatti, è segno di un’importante collaborazione tra pubblico e privato che deve essere coltivata. Oggi è un giorno importante perché proprio in questa piazza, qualche tempo fa, abbiamo messo poche fioriere e oggi, grazie al lavoro di tanti, è diventata una piazza bellissima. Sono segnali importanti che confermano la vita della città e per questo ringrazio tutti coloro che hanno profuso il massimo impegno per poter dar vita ad uno spazio che rivive»

«Questo intervento di riqualificazione urbana – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – è la conferma del grande cambiamento culturale della città che si riappropria di una piazza straordinaria in uno spirito di collaborazione con le realtà e i soggetti privati impegnati in questo progetto. Ancora una volta l’amministrazione comunale, in sinergia con le associazioni del territorio, concretizza un altro importante passo del percorso che condurrà alla definitiva riqualificazione della piazza inserita nel progetto di rigenerazione urbana del quartiere Albergheria».

