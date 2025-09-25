Palermo Riscossione tributi

«La terza relazione annuale relativa all’esercizio finanziario 2025, redatta dal Ragioniere Generale del Comune di Palermo, conferma dati più che incoraggianti.

Dal 1° gennaio al 31 agosto di quest’anno, l’attività di riscossione dei tributi comunali ha fatto registrare un aumento complessivo di entrate pari a 7,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024.

Sono estremamente soddisfatta di questi risultati, che confermano il grande lavoro dell’Amministrazione Lagalla e ci permettono di garantire maggiore equità e servizi più efficienti alle esigenze della comunità palermitana. Continuiamo sulla strada della buona politica».

Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo.

