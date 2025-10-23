Palermo Ristrutturazione immobile via Bronte

“Esprimiamo il nostro ringraziamento al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò per lo stanziamento delle necessarie risorse economiche per la ristrutturazione della casa popolare di via Bronte totalmente vandalizzata ieri da chi la occupava abusivamente e destinata ad una famiglia avente diritto ed iscritta nella lista dell’Emergenza abitativa”.

Lo hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Fabrizio Ferrandelli. “Questo provvedimento – dicono sindaco e assessore all’Emergenza abitativa – insieme alla presenza di Schifani ed Aricò a Borgo Nuovo – rappresenta ancora una volta la vicinanza della Regione alla comunità palermitana ed alla sua Amministrazione. Si tratta di un segnale forte e di attenzione istituzionale, di un gesto di solidarietà verso tutti coloro che nel rispetto delle regole attendono la serenità di una casa su cui costruire un vero futuro”.

Lagalla e Ferrandelli hanno poi confermato che “si continuerà a tenere alta l’asticella dell’attenzione di fronte a episodi vili e intimidatori come quelli avvenuti nelle ultime ore, rafforzando unità, fermezza e collaborazione tra Istituzioni, unico percorso per la difesa della cultura della legalità e del rispetto delle regole, soprattutto nei quartieri più fragili della nostra città. Per questo continueremo a lavorare insieme con senso di responsabilità per garantire il diritto alla casa a chi ne ha davvero bisogno e per affermare, con i fatti, la presenza dello Stato e delle Istituzioni accanto ai cittadini onesti di Palermo”.

