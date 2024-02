Palermo Rotoli, affidati i lavori per il nuovo forno crematorio

«Affidati i lavori per il nuovo forno crematorio al cimitero dei Rotoli di Palermo. Un’opera architettonica di grande innovazione tecnologica concepita anche per restituire rispetto a un momento di intimo dolore come la perdita di un caro.

Infatti, il progetto prevede che all’interno dell’edificio venga realizzato uno spazio dedicato ai congiunti. Un luogo raccolto, studiato per accogliere il dolore e ridare così dignità al momento dell’ultimo saluto.



Le caratteristiche tecniche dell’impianto rispondono alle più recenti tecnologie in tema di risparmio energetico, impatto ambientale, emissioni atmosferiche e inquinamento acustico. L’iter per la realizzazione della struttura ha avuto inizio nel 2015.



Nell’ultimo anno, grazie all’accelerazione voluta da questa amministrazione, si è giunti all’affidamento dei lavori alla ditta Chiofalo s.r.l. per l’importo di € 3.766.495,36 al ribasso del 32% circa, con tempi di consegna previsti in 18 mesi. Un ulteriore traguardo raggiunto da questa amministrazione sul tema della emergenza cimiteriale.



L’obiettivo è stato conseguito anche grazie al conferimento dei poteri commissariali al Sindaco che ci hanno permesso in primo luogo di rispondere all’emergenza delle salme a deposito e che, contemporaneamente, ci sta consentendo di avviare e realizzare interventi infrastrutturali sui cimiteri cittadini. Questo, garantirà un’adeguata gestione delle salme e scongiurerà il verificarsi di ulteriori situazioni di crisi».



Lo dichiarano il sindaco, Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi cimiteriali, Salvatore Orlando.

Com. Stam. + foto