Palermo: Sabrina Figuccia: “Incontro costruttivo con i conducenti di carrozze a trazione animale. Serve rispetto per chi lavora con responsabilità”

Si è svolto ieri pomeriggio, mercoledì 18 giugno, presso la sede istituzionale di Palazzo Belvedere, un incontro-dibattito organizzato da Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Palermo e presidente della Terza Commissione Consiliare, con i rappresentanti di categoria dei conducenti di carrozze a trazione animale.

“L’incontro – afferma Figuccia – è stato da me fortemente voluto per affrontare in modo concreto e costruttivo le tematiche legate a questo settore ed ha visto la partecipazione attiva e responsabile di lavoratori in possesso di regolare licenza, che ogni giorno operano con grande attenzione, non solo verso la propria attività, ma soprattutto verso il benessere dei propri cavalli. È stato un momento di confronto molto positivo in cui è emerso con chiarezza un forte senso di responsabilità da parte degli operatori del settore. Questi lavoratori, tutti regolarmente autorizzati, pretendono giustamente di essere rispettati e ascoltati, dopo anni in cui spesso sono stati ingiustamente denigrati. Durante l’incontro sono state avanzate diverse proposte concrete, delle quali mi farò personalmente portavoce, sia nel corso dei lavori di Commissione, sia nel successivo percorso in Consiglio comunale”.

“Se è vero che in passato si sono verificati comportamenti scorretti da parte di alcuni, non possiamo e non dobbiamo generalizzare – conclude Figuccia – perché esiste una grande maggioranza silenziosa che lavora con serietà, nel rispetto delle regole e con amore per gli animali. È con loro, con chi dimostra nei fatti il proprio impegno, che voglio costruire un percorso nuovo, fatto di dialogo e collaborazione. Non devono esserci parti contrapposte, ma un’unica voce: quella di una città che tutela il lavoro, il rispetto degli animali e la dignità di chi ogni giorno svolge il proprio mestiere con dedizione”.

