Palermo Sabrina Figuccia (Lega): incontro su emergenza rifiuti a Borgonuovo

Come Presidente della Terza Commissione Consiliare e Capogruppo della Lega ho fortemente richiesto un incontro con i vertici del Comune di Palermo e della RAP per affrontare le criticità legate alla raccolta dei rifiuti nel quartiere Borgonovo.

«Ringrazio l’assessore all’Ambiente, Piero Alongi, per aver accolto la nostra richiesta e aver convocato questo incontro per giovedì prossimo – ha dichiarato Figuccia –. È un momento importante per discutere soluzioni concrete a favore dei cittadini di Borgonovo, che da anni attendono risposte efficaci».

Occorre affrontare le problematiche del quartiere, prosegue Figuccia a partire da proposte concrete per migliorare la raccolta dei rifiuti, penso ad esempio alla possibilità del porta a porta nei residence o alla realizzazione di isole ecologiche mobili e sono invece contenta che l’amministrazione abbia chiarito la sua volontà di non fare alcun passo indietro verso la raccolta indifferenziata. La comunità ha dimostrato con chiarezza la volontà di uscire da un clima di arretratezza in cui è stata confinata per troppo tempo e questo incontro rappresenta un passo concreto per dare risposte e migliorare finalmente le condizioni del territorio».

