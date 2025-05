Palermo Sabrina Figuccia (Lega): Segnale forte per il territorio, la presenza del Ministro Locatelli conferma l’impegno per una società più inclusiva

Il Ministro Locatelli in visita a Borgo Nuovo Sabrina Figuccia (Lega): «Segnale forte per il territorio, la presenza del Ministro conferma l’impegno per una società più inclusiva»

Questa mattina il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha fatto visita al quartiere Borgo Nuovo a Palermo, presso il Polo Federale FIJLKAM e il Centro Polifunzionale Borgo Nuovo Inclusivo, strutture simbolo dell’inclusione sociale attraverso lo sport e le attivita sociali.

«La presenza del Ministro Locatelli oggi a Borgo Nuovo – ha dichiarato Sabrina Figuccia, capogruppo in Consiglio comunale della Lega – è un segnale forte per tutta la città. La sua attenzione verso le periferie e verso chi ogni giorno lavora per costruire percorsi di inclusione è una testimonianza concreta della volontà di questo governo di non lasciare indietro nessuno.»

Il Polo Federale FIJLKAM, riferimento nazionale per le arti marziali, e il Centro Polifunzionale, nato per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e alle esigenze delle fragilita’ del territorio, rappresentano due esempi virtuosi di come istituzioni, associazioni e comunità possano collaborare per offrire opportunità reali e dignitose a tutti.

«Dobbiamo continuare a investire – ha aggiunto Figuccia – in progetti che uniscano sport, formazione e assistenza, perché solo così potremo costruire una Palermo che non esclude, ma accoglie. Ringrazio il Ministro Locatelli per la sua sensibilità e per aver voluto toccare con mano le esperienze positive che il nostro territorio ha da offrire.»

